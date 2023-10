Dubaj, Emiraty Arabskie

od €3,85M

303 m² 1

NIERUCHOMOŚĆ ODDZIAŁU 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Raffles Residence – ograniczona kolekcja rezydencji, penthouseów i willi. Ten zamknięty kompleks nadmorskich nieruchomości gotowy do przyjazdu dla osób o wyrafinowanym smaku i koneserów luksusowego życia. Kompleks położony w zachodniej części półksiężyca otoczył się zadbanymi ogrodami, najlepszymi hotelami światowych marek, miejscami rozrywki, śnieżnobiałymi plażami. Markowe rezydencje otoczone są zielenią i palmami, które odzwierciedlają prawdziwy luksus. Każda rezydencja ma kompleksowe meble i wysokiej jakości wykończenia. Ponadto wszystkie rezydencje są wyposażone w ręcznie robione meble i luksusową instalację wodną. Infrastruktura: - klub plażowy i restauracja; - SPA w trybie Cinq; - Jacuzzi ( Kąpiel perłowa ); - pasek jazzowy; - Mini golf; - Prywatna plaża; - kino prywatne; - Oddzielne windy w apartamencie; - Prywatny basen i jacuzzi na tarasach w apartamencie; - Klub dziecięcy na świeżym powietrzu / w pomieszczeniu; - Ultra-nowoczesna siłownia; - Yoga Studio. Lokalizacja: The Raffles The Palm Dubai ma dogodną lokalizację – projekt położony na zachodnim półksiężycu Palm Jumeirah, w pobliżu obszarów Dubai Marina, Dubai Media City, Al Sufouh i Emirates Hills 2. Do wszystkich tych lokalizacji można dojechać samochodem w około 10 – 20 minut. Crescent Road przechodzi w pobliżu kompleksu, zapewniając szybki dostęp do innych części Palm Jumeirah. Czas podróży z Raffles Kompleks mieszkaniowy Palm Dubai na międzynarodowe lotnisko Al Maktuma ( DWC ) zajmie około 40 minut. Dzięki dogodnej lokalizacji na sztucznej wyspie Palm Jumeirah mieszkańcy i goście Raffles The Palm Dubai będą mogli łatwo dotrzeć do wszelkiego rodzaju restauracji, parku wodnego Aquaventure, zatoki Dolphin, kurortu Atlantis The Palm, Palm West Beach, Nakheel Mall. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo!