New residence Arbor View with swimming pools in the prestigious area of Dubailand, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €573,563

99–141 m² 2

Poddaj się: 2026

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Elvira — nowy projekt mieszkaniowy segmentu premium od słynnego dewelopera Emaar Properties, który zbudował legendarny drapacz chmur Burj Khalifa. Kompleks składający się z dwóch 16-piętrowych wież z podium będzie zlokalizowany w zielonym sercu Dubaju « elitarna społeczność Dubai Hills Estate, strategicznie zlokalizowana między centrum Dubaju a przystanią Dubai Marina. Wszystkie rodzaje rezydencji mają przestronne balkony lub tarasy z prywatnym ogrodem o powierzchni do 178 metrów kwadratowych. m. Ponadto pranie jest zapewnione we wszystkich jednostkach mieszkalnych. Stylowe wnętrza w neutralnej kolorystyce zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić spokojne poczucie komfortu i harmonii, a od dużych okien od podłogi do sufitu zapewnia jasne naturalne światło, otworzą się malownicze widoki na bujny park i horyzont Dubai Marina. Mieszkańcy kompleksu będą mieli dostęp do najwyższej jakości udogodnień publicznych, w tym: - baseny dla dorosłych i dzieci; - siłownia; - hol wielofunkcyjny; - podium z projektowaniem krajobrazu; - miejsce do grillowania z dostępem do Dubai Hills Park. Lokalizacja: Projekt Elvira powstaje w społeczności Dubai Hills Estate, która jest częścią nowego obszaru Mohammed Bin Rashid City. Kompleks otrzyma doskonałą lokalizację tuż przy granicy Dubai Hills Park — najdłuższego spośród parków położonych w społecznościach Dubaju. Jednocześnie, w bezpośrednim sąsiedztwie Elviry, biegnie autostrada Al Khail Road, wzdłuż której mieszkańcy wież mogą dotrzeć do kluczowych miejsc emiratu w ciągu maksymalnie pół godziny, w tym do centrum Dubaju i międzynarodowych lotnisk. W Dubai Hills Park, który znajduje się tuż za progiem domu, mieszkańcom oferuje się wiele możliwości spędzania wolnego czasu, w tym skatepark, lodowisko, place zabaw dla dzieci i park rozrywki, siłownia na świeżym powietrzu, bieżnia, boiska do siatkówki i koszykówki, trawniki piknikowe. W parku znajduje się także strefa dla psów. Atrakcyjność ekonomiczna: Nowy elitarny projekt Elvira oferuje spokojne życie w zgodzie z naturą i otoczony pierwszorzędną infrastrukturą społeczną i rozrywkową, w tym ogromnym kompleksem handlowo-rozrywkowym, prestiżowymi szkołami i szpitalem. Dzięki tej strategicznej lokalizacji oraz szerokiemu wyborowi rezydencji o różnych rozmiarach i układach Elvira stanie się idealnym domem zarówno dla profesjonalistów jednoręcznych, jak i młodych par lub rodzin z dziećmi. Jednocześnie światowe atrakcje i centra biznesowe znajdują się w ciągu kilku minut. CEL GWARANCJI I CEL HOMOLOGACJI! UZYSKAJ WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA temat ZAPOBIEGANIA KWARTAŁOM W KATY LUB TELEFONIE. WEZWANIE LUB PISANIE!