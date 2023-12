5BR | Melrose Estates | Damac Hills

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €365,000

96–138 m² 2

Poddaj się: 2025

Deweloper: damac properties

Koncepcja kompleksu mieszkaniowego Chic Tower została opracowana przez DAMAC Properties. Budowa budynku powinna zostać ukończona w III kwartale 2025 r. W sprzedaży znajdą się studia i luksusowe apartamenty z oddzielnymi balkonami i tarasami tonącymi w zieleni. W apartamentach znajdą się duże ekrany filmowe, na których można oglądać filmy lub mecze sportowe. Mieszkańcy i mieszkańcy Chic Tower będą mieli siłownie, bary, baseny bez boków, leniwą rzekę — sztuczną rzekę z powolnym prądem do spacerów po wodzie. Otworzy się duży kompleks SPA z różnymi rodzajami kąpieli: sól, błoto, zimno i gorąco. ⠀ Architektura Chic Tower ma unikalny design przypominający bliskość morza i Kanału Dubajskiego: kaskady basenów zaczynają się od dachu schodzącego na niższe piętra; płaskorzeźba budynku przypomina fale morskie; tarasy każdego piętra ozdobione są kwiatami i roślinami, co tworzy atmosferę oazy; zieleń i turkus są wykorzystywane w aranżacji wnętrz. ⠀ Dekorowanie Apartamenty tutaj są ucieleśnieniem luksusu, inspirującym do spokoju dzięki mistrzowskiemu wykorzystaniu przestrzeni. ⠀ Lokalizacja Chic Tower powstaje w Business Bay — Dubai Business Center. W pobliżu znajdują się Ras Al Khor Road i Sheikh Zayed Road — główne drogi Business Bay, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli wygodnie dotrzeć do innych obszarów, a także do słynnych atrakcji: budynków operowych, 163-piętrowy wieżowiec Burj Khalifa, 250-metrowa fontanna muzyczna i symboliczna rzeźba Wings of Mexico, obok której często fotografowani są turyści. Do międzynarodowego lotniska można dotrzeć w 20 minut. ⠀ Najbliższy przystanek transportu publicznego to — 350 m lub 4 minuty spacerem. W 5 minut można zjechać zjazdem Emirates Road — w odległości 2 km od kompleksu. Dubai Marina, morze, plaże i przystań jachtowa, zajmie 30 minut jazdy samochodem. Do międzynarodowego lotniska można dotrzeć w 40 minut. ⠀ 2 minuty spacerem od kompleksu znajduje się przystanek transportu publicznego. Trasa autobusowa łączy wyspę i stację metra Jabal Ali, do której można dojechać bez transferu w 15 minut. Stamtąd mieszkańcy będą mogli bez korków dotrzeć do pożądanego obszaru miasta. ⠀ Infrastruktura Dzielnica biznesowa. Business Bay jest porównywany do Nowego Jorku na Manhattanie. Jest to obszar wieżowca, w którym znajduje się JW Marriott Marquis, jeden z najwyższych hoteli na świecie. Edukacja i medycyna. Istnieją przedszkola, szkoły z różnymi systemami edukacyjnymi, kilka szpitali, w tym Emirates Hospital Clinic i Aster. Jedzenie. W pobliżu Chic Tower znajdują się restauracje wysokiej kuchni: restauracja Levant, restauracja Bayside i taras, restauracja Anbar i kawiarnia. Chodzenie. Park Safa o powierzchni 64 hektarów znajduje się 10 minut spacerem od hotelu. Park ma sztuczne jezioro i fontanny, możesz uprawiać pikniki, uprawiać sport, jeździć katamaranem. Wystarczy 7 minut, aby dostać się do słynnej plaży Jumeirah.