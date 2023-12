Dubaj, Emiraty Arabskie

od €575,428

61–653 m² 2

Poddaj się: 2024

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Azizi Riviera Azure — to nowy projekt w MBR City w Dubaju, który oferuje apartamenty mieszkalne w samym sercu Dubaju. Ten kondominium, urządzony w markowej kolorystyce Azizi Developer, jest luksusową enklawą do życia rodzinnego. Kompleks znajduje się w MBR City w Dubaju, co zapewnia mieszkańcom scentralizowane połączenie, w którym wszystko jest łatwo dostępne. Życie w MBR City obejmuje wszystko, czego potrzebujesz, a także dostęp do najwyższej jakości usług hotelarskich i edukacyjnych. Infrastruktura: - pokój zabaw dla dzieci; - kawiarnia; - pralnia; - kino; - strefa rekreacyjna; - centrum SPA; - sala fitness; - projektowanie krajobrazu; - parking; - basen. Lokalizacja: Riviera Azure — to nowa inwestycja w MBR City w Dubaju. Witryna oferuje łatwy dostęp dzięki trzem wejściom i wyjściom szejka Mohammeda Bin Zayeda Road, Al Khail Road i Hessa Street. Uzyskaj dostęp do centrum handlowego Emirates i centrum handlowego Dubai w ciągu 10 minut od rodzinnego miasta, a międzynarodowe lotnisko Dubaj i Al Maktoum znajduje się w odległości 35 minut od społeczności. - Blisko szkoły; - Blisko przedszkola; - Świetna lokalizacja domu; - Widok na miasto; - Piękny widok. Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych programistów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarancja bezpieczeństwa przelewów w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Osobiście pokażemy obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Investment Plus: - Zwrot z inwestycji z 6%. - Wiza na pobyt na okres od 3 do 10 lat z prawem do przedłużenia. - Nieoprocentowany plan ratalny. - Komisja 0%. - Wysokie zapotrzebowanie najemców. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zapewnimy bezpieczną umowę z deweloperem. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące zakupu mieszkań!