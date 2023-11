Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie

od €479,626

66–149 m² 2

Poddaj się: 2026

Projekt mieszkaniowy premium Oceano — od The Luxe Developers na wyspie Al Marjan w Ras al-Khaimah. Kompleks z widokiem na Zatokę Arabską będzie się składał z dwóch 17-piętrowych podwójnych drapaczy chmur ze szklanymi fasadami i minimalistyczną ramą. Przy wejściu do Oceano będzie kaskadowa fontanna. Kompleks — 206 jednostek mieszkalnych: apartamenty z 1 – 4 sypialniami, sześcioma dwupoziomowymi penthouse'ami i dwiema willami. Powierzchnia nieruchomości — od 66 metrów kwadratowych. m do 2056 mkw. Futurystyczne wnętrza Oceano zintegrują technologię « smart ». Elitarny kompleks będzie miał najwyższej jakości udogodnienia: - prywatna plaża; - molo; - SPA; - siłownia; - basen z widokiem na Zatokę Arabską; - prywatny salon; - salon cygarowy; - basen z tarasem do relaksu; - sklepy. Lokalizacja: W Oceano możesz cieszyć się stylem życia spa dzięki placówkom F&B i luksusowym hotelom, które znajdują się w odległości spaceru. Należą do nich — The Market, Neo Sky Bar, Movenpick Resort Al Marjan Island, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island itp. Kilka kroków od hotelu znajduje się supermarket ZOOM. Obiekty infrastruktury społecznej znajdują się 10 minut od hotelu: - RAK Medical Center Al Jazeera; - RAK Medical Center Al Hamra; - Al Hamra Mall; - Leptis Hypermarket Al Hamra; - RAK Academy — British School Al Hamra — BSH.