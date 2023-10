Complex of villas with swimming pools and terraces close to the beach, Fethiye, Turkey

Koyunlar, Turcja

od €127,306

48–67 m² 2

Poddaj się: 2024

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. SUR CADDE ETABI to kompleks położony w Antalyi, w jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów Kepez. Kompleks został zaprojektowany zgodnie z zasadą „miasto w mieście”"". Kompleks będzie miał niezbędną infrastrukturę, wiele terenów zielonych i spacerowych, tereny sportowe, place zabaw. Również w pobliżu znajduje się wiele szkół, kochanie. instytucje, kawiarnie, restauracje, supermarkety. Z tego kompleksu bardzo łatwo jest dotrzeć do wszystkich obszarów Antalyi. Lokalizacja: - 5 km do wybrzeża morza - 6 km do centrum Antalyi - 17 km na lotnisko - 2 km do centrum handlowego Kepez to obszar o bardzo rozwiniętej infrastrukturze. Zajmuje największy obszar w Antalyi. Kepez ma dość dużą liczbę dobrych klinik. Infrastruktura transportowa regionu Kepez jest bardzo dobrze rozwinięta, dworzec autobusowy znajduje się na terytorium Kepez i oddział naziemnego metra, który jedzie do Lary na lotnisku i wkrótce zostanie rozszerzony na Konyaalti. W okolicy Kepez znajduje się wiele centrów handlowych. Bardzo popularne są tutaj sobotnie bazary. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!