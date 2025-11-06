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Kompleks mieszkalny Sanmar 1

Akdeniz, Turcja
od
$77,827
;
5
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ID: 4048
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Akdeniz
  • Miasto
    Mersin

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

LCD „Sanmar” – to idealne miejsce do życia i relaksu w Mersin!

Kompleks położony jest w przyjaznej dla środowiska części miasta i składa się z czterech budynków o różnej architekturze i designie.

Kompleks oferuje szeroki zakres usług i udogodnień, w tym baseny, centrum fitness, saunę, parking, plac zabaw i wiele innych. Kompleks posiada sklepy, kawiarnie i restauracje.

Sanmar znajduje się w pobliżu plaży i centrum Mersin, co czyni go idealnym miejscem do życia zarówno na stałe, jak i na relaks. Dzięki infrastrukturze, jakości mieszkań i udogodnień Sanmar stał się jednym z najpopularniejszych kompleksów mieszkalnych w Mersin.

Ogólna charakterystyka:

Wszystkie materiały są certyfikowane przez T.S.E, używany jest materiał klasy 1;

Grzejnik i system gazu ziemnego;

Odporne na ciepło bims;

Sprytny system podnoszenia;

Pełny generator;

System wideodomofonowy;

Centralny system kamer.

CECHY WEWNĘTRZNE:

1. Szafki kuchenne.

2). Szafa

3). Szafy łazienkowe

4. Granitowa ławka kuchenna

5. Okna PC

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Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 70.0
Cena za m², USD 1,148
Cena mieszkania, USD 84,839
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 104.0
Cena za m², USD 1,120
Cena mieszkania, USD 122,988

Lokalizacja na mapie

Akdeniz, Turcja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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