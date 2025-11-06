Kompleks mieszkalny Sanmar 1

LCD „Sanmar” – to idealne miejsce do życia i relaksu w Mersin!
Kompleks położony jest w przyjaznej dla środowiska części miasta i składa się z czterech budynków o różnej architekturze i designie.
Kompleks oferuje szeroki zakres usług i udogodnień, w tym baseny, centrum fitness, saunę, parking, plac zabaw i wiele innych. Kompleks posiada sklepy, kawiarnie i restauracje.
Sanmar znajduje się w pobliżu plaży i centrum Mersin, co czyni go idealnym miejscem do życia zarówno na stałe, jak i na relaks. Dzięki infrastrukturze, jakości mieszkań i udogodnień Sanmar stał się jednym z najpopularniejszych kompleksów mieszkalnych w Mersin.
Ogólna charakterystyka:
Wszystkie materiały są certyfikowane przez T.S.E, używany jest materiał klasy 1;
Grzejnik i system gazu ziemnego;
Odporne na ciepło bims;
Sprytny system podnoszenia;
Pełny generator;
System wideodomofonowy;
Centralny system kamer.
CECHY WEWNĘTRZNE:
1. Szafki kuchenne.
2). Szafa
3). Szafy łazienkowe
4. Granitowa ławka kuchenna
5. Okna PC
WYŚLIJ MNIE - ODPOWIADAM NA WSZYSTKIE KWESTIE I WYBIERZ PRAWDZIWĄ NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA ZMIENIŁA SIĘ DO CIEBIE!!!