Kompleks mieszkalny Sanmar 1

LCD „Sanmar” – to idealne miejsce do życia i relaksu w Mersin!

Kompleks położony jest w przyjaznej dla środowiska części miasta i składa się z czterech budynków o różnej architekturze i designie.

Kompleks oferuje szeroki zakres usług i udogodnień, w tym baseny, centrum fitness, saunę, parking, plac zabaw i wiele innych. Kompleks posiada sklepy, kawiarnie i restauracje.

Sanmar znajduje się w pobliżu plaży i centrum Mersin, co czyni go idealnym miejscem do życia zarówno na stałe, jak i na relaks. Dzięki infrastrukturze, jakości mieszkań i udogodnień Sanmar stał się jednym z najpopularniejszych kompleksów mieszkalnych w Mersin.

Ogólna charakterystyka:

Wszystkie materiały są certyfikowane przez T.S.E, używany jest materiał klasy 1;

Grzejnik i system gazu ziemnego;

Odporne na ciepło bims;

Sprytny system podnoszenia;

Pełny generator;

System wideodomofonowy;

Centralny system kamer.

CECHY WEWNĘTRZNE:

1. Szafki kuchenne.

2). Szafa

3). Szafy łazienkowe

4. Granitowa ławka kuchenna

5. Okna PC

WYŚLIJ MNIE - ODPOWIADAM NA WSZYSTKIE KWESTIE I WYBIERZ PRAWDZIWĄ NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA ZMIENIŁA SIĘ DO CIEBIE!!!