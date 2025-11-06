Mieszkanie w nowym budynku Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Maltepe–Yalı w Stambule. Inwestycja obejmuje 163 lokale mieszkalne i oferuje zachwycające panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce, zapewniając idealne warunki do nowoczesnego i komfortowego życia.

Nouvel Maltepe harmonijnie łączy spokój nadmorskiego otoczenia z wygodą miejskiej infrastruktury. Elegancka architektura, baseny, obiekty sportowe oraz doskonały dostęp do transportu publicznego sprawiają, że projekt jest doskonałym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

10 najważniejszych zalet Nouvel Maltepe