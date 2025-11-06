Mieszkanie w nowym budynku Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Maltepe–Yalı w Stambule. Inwestycja obejmuje 163 lokale mieszkalne i oferuje zachwycające panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce, zapewniając idealne warunki do nowoczesnego i komfortowego życia.
Nouvel Maltepe harmonijnie łączy spokój nadmorskiego otoczenia z wygodą miejskiej infrastruktury. Elegancka architektura, baseny, obiekty sportowe oraz doskonały dostęp do transportu publicznego sprawiają, że projekt jest doskonałym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
10 najważniejszych zalet Nouvel Maltepe
Prestiżowa lokalizacja – zaledwie kilka minut od morza, metra oraz głównych węzłów komunikacyjnych.
Widoki na morze i Wyspy Książęce – panoramiczne widoki na Morze Marmara i wyspy.
Nowoczesna architektura – elegancki i funkcjonalny projekt obejmujący dwie wieże mieszkalne.
Szeroki wybór mieszkań – układy od 1+1 do 5+1, w tym apartamenty dwupoziomowe.
Bezpośredni dostęp do autostrady E-5 – szybkie połączenie z najważniejszymi częściami Stambułu.
Bogata infrastruktura rekreacyjna – basen, siłownia, tradycyjny hammam, sauna oraz boiska sportowe.
Bezpieczne osiedle – całodobowy monitoring i profesjonalna ochrona na miejscu.
Miejsca parkingowe w cenie – parkingi podziemne i naziemne dla mieszkańców oraz gości.
Zagospodarowane tereny zielone – ogrody krajobrazowe i strefy wypoczynku sprzyjające relaksowi.
Bliskość najważniejszych usług – w pobliżu centrów handlowych, szkół oraz placówek medycznych.