  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Maltepe
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nouvel Maltepe

Mieszkanie w nowym budynku Nouvel Maltepe

Maltepe, Turcja
od
$1,20M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 39650
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Maltepe

O kompleksie

Nouvel Maltepe to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Maltepe–Yalı w Stambule. Inwestycja obejmuje 163 lokale mieszkalne i oferuje zachwycające panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce, zapewniając idealne warunki do nowoczesnego i komfortowego życia.

Nouvel Maltepe harmonijnie łączy spokój nadmorskiego otoczenia z wygodą miejskiej infrastruktury. Elegancka architektura, baseny, obiekty sportowe oraz doskonały dostęp do transportu publicznego sprawiają, że projekt jest doskonałym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

10 najważniejszych zalet Nouvel Maltepe

  • Prestiżowa lokalizacja – zaledwie kilka minut od morza, metra oraz głównych węzłów komunikacyjnych.

  • Widoki na morze i Wyspy Książęce – panoramiczne widoki na Morze Marmara i wyspy.

  • Nowoczesna architektura – elegancki i funkcjonalny projekt obejmujący dwie wieże mieszkalne.

  • Szeroki wybór mieszkań – układy od 1+1 do 5+1, w tym apartamenty dwupoziomowe.

  • Bezpośredni dostęp do autostrady E-5 – szybkie połączenie z najważniejszymi częściami Stambułu.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna – basen, siłownia, tradycyjny hammam, sauna oraz boiska sportowe.

  • Bezpieczne osiedle – całodobowy monitoring i profesjonalna ochrona na miejscu.

  • Miejsca parkingowe w cenie – parkingi podziemne i naziemne dla mieszkańców oraz gości.

  • Zagospodarowane tereny zielone – ogrody krajobrazowe i strefy wypoczynku sprzyjające relaksowi.

  • Bliskość najważniejszych usług – w pobliżu centrów handlowych, szkół oraz placówek medycznych.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Maltepe, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$276,163
Zespół mieszkaniowy Modern residence with swimming pools and a spa in a business area, close to the center of Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turcja
od
$522,289
Apartamentowiec AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Sisli, Turcja
od
$337,000
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turcja
od
$126,173
Zespół mieszkaniowy New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Black Sea Region, Turcja
od
$70,994
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Nouvel Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$1,20M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mahmutlar, Turcja
od
$147,243
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany dwupoziomowy z dwoma sypialniami (2 + 1) 135 m2 w kompleksie Lumos Residence.Kuchnia w stylu amerykańskim - salon, 2 sypialnie, 2 łazienki, wysokie piętro.Lumos Residence to piękny nowy kompleks mieszkalny, położony przy ulicy Ataturk w centralnej części dzielnicy Mahmutlar.Odległ…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Zespół mieszkaniowy Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Turcja
od
$117,463
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами. В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести…
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Serik, Turcja
od
$497,420
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi, baseny o powierzchni 32 m2, ogrody, werandy.Rezydencja oferuje plac zabaw dla dzieci i wokół -zegar ochrony wideo.Cechy mieszkania Parter: przedpokój, salon, kuchnia open- plan, łazienka.Pierwsze piętro: dwie sypialnie, wspólna łazienka, sypialnia z …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje