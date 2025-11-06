Mieszkanie w nowym budynku G-Hub

G-Hub to nowoczesny projekt mieszkaniowo-usługowy nowej generacji, zlokalizowany w Sefaköy, Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja, realizowana przez Mar Gayrimenkul, łączy mieszkania, biura, lokale medyczne oraz powierzchnie handlowe w ramach jednej, innowacyjnej koncepcji wielofunkcyjnego kompleksu.
Planowane zakończenie budowy G-Hub przypada na czerwiec 2026 roku. Projekt wyróżnia się niską, lecz intensywną zabudową oraz bezpośrednią integracją z Uniwersyteckim Szpitalem Biruni, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycję.
10 zalet projektu G-Hub
Strategiczna lokalizacja w Sefaköy, w pobliżu autostrady E-5 oraz linii Metrobus.
Koncepcja wielofunkcyjna (mixed-use), łącząca mieszkania, biura, placówki medyczne i lokale handlowe w jednym kompleksie.
Bezpośrednie połączenie z Uniwersyteckim Szpitalem Biruni, dysponującym 600 łóżkami.
Koncepcja mieszkaniowa ukierunkowana na sektor medyczny, idealna dla pracowników służby zdrowia, pacjentów oraz ich rodzin i odwiedzających.
Wysoki potencjał wynajmu dzięki różnorodnym funkcjom projektu i stałemu popytowi.
Nowoczesna architektura z niską zabudową oraz inteligentnym zagospodarowaniem przestrzeni.
Duży potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się części Stambułu.
Szeroki wybór mieszkań o układach 1+1, 1+1,5 oraz 2+1, odpowiadających różnym potrzebom mieszkańców.
Styl życia zorientowany na zdrowie, łączący łatwy dostęp do opieki medycznej z komfortem codziennego życia.
Bliskość uniwersytetów, klinik i innych placówek medycznych, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność inwestycji.