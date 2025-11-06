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Mieszkanie w nowym budynku G-Hub

Kucukcekmece, Turcja
od
$485,000
;
15
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ID: 39647
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

G-Hub to nowoczesny projekt mieszkaniowo-usługowy nowej generacji, zlokalizowany w Sefaköy, Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja, realizowana przez Mar Gayrimenkul, łączy mieszkania, biura, lokale medyczne oraz powierzchnie handlowe w ramach jednej, innowacyjnej koncepcji wielofunkcyjnego kompleksu.

Planowane zakończenie budowy G-Hub przypada na czerwiec 2026 roku. Projekt wyróżnia się niską, lecz intensywną zabudową oraz bezpośrednią integracją z Uniwersyteckim Szpitalem Biruni, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycję.

10 zalet projektu G-Hub

  • Strategiczna lokalizacja w Sefaköy, w pobliżu autostrady E-5 oraz linii Metrobus.

  • Koncepcja wielofunkcyjna (mixed-use), łącząca mieszkania, biura, placówki medyczne i lokale handlowe w jednym kompleksie.

  • Bezpośrednie połączenie z Uniwersyteckim Szpitalem Biruni, dysponującym 600 łóżkami.

  • Koncepcja mieszkaniowa ukierunkowana na sektor medyczny, idealna dla pracowników służby zdrowia, pacjentów oraz ich rodzin i odwiedzających.

  • Wysoki potencjał wynajmu dzięki różnorodnym funkcjom projektu i stałemu popytowi.

  • Nowoczesna architektura z niską zabudową oraz inteligentnym zagospodarowaniem przestrzeni.

  • Duży potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się części Stambułu.

  • Szeroki wybór mieszkań o układach 1+1, 1+1,5 oraz 2+1, odpowiadających różnym potrzebom mieszkańców.

  • Styl życia zorientowany na zdrowie, łączący łatwy dostęp do opieki medycznej z komfortem codziennego życia.

  • Bliskość uniwersytetów, klinik i innych placówek medycznych, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność inwestycji.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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