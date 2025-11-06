Mieszkanie w nowym budynku G-Hub

G-Hub to nowoczesny projekt mieszkaniowo-usługowy nowej generacji, zlokalizowany w Sefaköy, Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja, realizowana przez Mar Gayrimenkul, łączy mieszkania, biura, lokale medyczne oraz powierzchnie handlowe w ramach jednej, innowacyjnej koncepcji wielofunkcyjnego kompleksu.

Planowane zakończenie budowy G-Hub przypada na czerwiec 2026 roku. Projekt wyróżnia się niską, lecz intensywną zabudową oraz bezpośrednią integracją z Uniwersyteckim Szpitalem Biruni, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycję.

10 zalet projektu G-Hub