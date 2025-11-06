Kompleks mieszkalny DESIRE

Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antalya.
Odległość od lotniska wynosi 3 km, do morza - 3,5 km.
Kompleks obejmuje 127 apartamentów premium: 73 rezydencje i 54 apartamenty z gwarantowanym czynszem na podstawie umowy z międzynarodowym sieci hoteli Best Western Hotels (umowa z 1 grudnia 2023).
Budowa na 6 piętrze zakończona.
Dostawa - w I kwartale 2026 roku.
Projekt oferuje pięciogwiazdkowy styl życia hotelu i potencjalny dochód z wynajmu w wysokości 7- 12% rocznie.
Poziom ten jest międzynarodowym standardem.
Projekt koncentruje się na komforcie, prestiżu i maksymalnym obciążeniu:
• Basen odkryty, salon na dachu, grill
Kompleks SPA, strefa dobrobytu, sauna
• Sala fitness i Crossfit- ziemi na dachu
• Otwórz kino
• Kawiarnia, recepcji, concierge, sprzątanie
• Prywatny transfer do morza i jego plaży
• Własny prywatny plaża z serwisem
• Zakryty parking z ładowaniem do pojazdów elektrycznych
• Generator, monitoring wideo, ochrona zegara
• Plac zabaw dla dzieci, oddzielne obszary rekreacyjne
Każdy obiekt posiada miejsce parkingowe.
Każdy samochód posiada własne miejsce parkingowe i ładowanie pojazdów elektrycznych.
Typ apartamentu:
1 + 1, 1 + 1 z tarasem i jacuzzi, 1 + 1 z ogrodem, 2 + 1, 2 + 1 z tarasem i jacuzzi, 2 + 1 z ogrodem, 2 + 1 i 3 + 1 penthouses.
W każdym bloku znajdują się windy (łącznie 7).
Elastyczne warunki płatności: 50% bezpośrednio + raty na 12 miesięcy.
Możliwości: zakwaterowanie, inwestycje, udział w hotelarstwie.