Kompleks mieszkalny DESIRE

Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antalya.

Odległość od lotniska wynosi 3 km, do morza - 3,5 km.

Kompleks obejmuje 127 apartamentów premium: 73 rezydencje i 54 apartamenty z gwarantowanym czynszem na podstawie umowy z międzynarodowym sieci hoteli Best Western Hotels (umowa z 1 grudnia 2023).

Budowa na 6 piętrze zakończona.

Dostawa - w I kwartale 2026 roku.

Projekt oferuje pięciogwiazdkowy styl życia hotelu i potencjalny dochód z wynajmu w wysokości 7- 12% rocznie.

Poziom ten jest międzynarodowym standardem.

Projekt koncentruje się na komforcie, prestiżu i maksymalnym obciążeniu:

• Basen odkryty, salon na dachu, grill

Kompleks SPA, strefa dobrobytu, sauna

• Sala fitness i Crossfit- ziemi na dachu

• Otwórz kino

• Kawiarnia, recepcji, concierge, sprzątanie

• Prywatny transfer do morza i jego plaży

• Własny prywatny plaża z serwisem

• Zakryty parking z ładowaniem do pojazdów elektrycznych

• Generator, monitoring wideo, ochrona zegara

• Plac zabaw dla dzieci, oddzielne obszary rekreacyjne

Każdy obiekt posiada miejsce parkingowe.

Każdy samochód posiada własne miejsce parkingowe i ładowanie pojazdów elektrycznych.

Typ apartamentu:

1 + 1, 1 + 1 z tarasem i jacuzzi, 1 + 1 z ogrodem, 2 + 1, 2 + 1 z tarasem i jacuzzi, 2 + 1 z ogrodem, 2 + 1 i 3 + 1 penthouses.

W każdym bloku znajdują się windy (łącznie 7).

Elastyczne warunki płatności: 50% bezpośrednio + raty na 12 miesięcy.

Możliwości: zakwaterowanie, inwestycje, udział w hotelarstwie.