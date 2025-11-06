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Kompleks mieszkalny DESIRE

Aksu, Turcja
od
$192,000
BTC
2.2838018
ETH
119.7038154
USDT
189 827.4251195
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
24
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ID: 38167
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Aksu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antalya.
Odległość od lotniska wynosi 3 km, do morza - 3,5 km.
Kompleks obejmuje 127 apartamentów premium: 73 rezydencje i 54 apartamenty z gwarantowanym czynszem na podstawie umowy z międzynarodowym sieci hoteli Best Western Hotels (umowa z 1 grudnia 2023).
Budowa na 6 piętrze zakończona.
Dostawa - w I kwartale 2026 roku.
Projekt oferuje pięciogwiazdkowy styl życia hotelu i potencjalny dochód z wynajmu w wysokości 7- 12% rocznie.

Poziom ten jest międzynarodowym standardem.
Projekt koncentruje się na komforcie, prestiżu i maksymalnym obciążeniu:
• Basen odkryty, salon na dachu, grill
Kompleks SPA, strefa dobrobytu, sauna
• Sala fitness i Crossfit- ziemi na dachu
• Otwórz kino
• Kawiarnia, recepcji, concierge, sprzątanie
• Prywatny transfer do morza i jego plaży
• Własny prywatny plaża z serwisem
• Zakryty parking z ładowaniem do pojazdów elektrycznych
• Generator, monitoring wideo, ochrona zegara
• Plac zabaw dla dzieci, oddzielne obszary rekreacyjne

Każdy obiekt posiada miejsce parkingowe.
Każdy samochód posiada własne miejsce parkingowe i ładowanie pojazdów elektrycznych.
Typ apartamentu:
1 + 1, 1 + 1 z tarasem i jacuzzi, 1 + 1 z ogrodem, 2 + 1, 2 + 1 z tarasem i jacuzzi, 2 + 1 z ogrodem, 2 + 1 i 3 + 1 penthouses.
W każdym bloku znajdują się windy (łącznie 7).
Elastyczne warunki płatności: 50% bezpośrednio + raty na 12 miesięcy.
Możliwości: zakwaterowanie, inwestycje, udział w hotelarstwie.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 50.0
Cena za m², USD 3,840
Cena mieszkania, USD 192,000

Lokalizacja na mapie

Aksu, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Transport
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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