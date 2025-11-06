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Mieszkanie w nowym budynku Panorama Park Residence

Kucukcekmece, Turcja
od
$170,000
;
5
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ID: 39645
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

Strategiczna lokalizacja i wygodny dostęp do codziennych udogodnień

Panorama Park Residence znajduje się w dzielnicy Küçükçekmece, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic mieszkaniowych i inwestycyjnych Stambułu. Bliskość autostrady E-5, środków transportu publicznego, szpitali, uniwersytetów oraz centrów handlowych zapewnia wygodne przemieszczanie się i wysoki komfort codziennego życia. Tak doskonała lokalizacja sprawia, że projekt jest atrakcyjny zarówno dla rodzin ceniących wygodę, jak i dla inwestorów poszukujących nieruchomości w rejonach o stabilnym popycie.

Projekt stworzony z myślą o rodzinach i nowoczesnym komforcie

Projekt został zaprojektowany z myślą o potrzebach rodzin i oferuje przestronne mieszkania 2+1, 3+1 oraz 4+1 o funkcjonalnych układach i powierzchni od 102 do 147 m². Duże okna zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz naturalnym światłem, a wysoki standard wykonania oraz konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi gwarantują bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Do dyspozycji mieszkańców są siłownia, sala kinowa, plac zabaw oraz bezpieczny parking, tworząc przyjazne i dobrze zorganizowane środowisko do życia.

Wartość inwestycyjna i potencjał wzrostu

Panorama Park Residence oferuje solidne podstawy inwestycyjne dzięki ograniczonej liczbie mieszkań, centralnej lokalizacji w Küçükçekmece oraz bliskości korytarza rozwoju projektu Kanału Stambulskiego (Kanal Istanbul). Okolica stale zyskuje nowe inwestycje infrastrukturalne i cieszy się rosnącym popytem na nieruchomości mieszkaniowe, co sprzyja zarówno stabilnym dochodom z wynajmu, jak i długoterminowemu wzrostowi wartości nieruchomości. Rodzinny charakter projektu oraz wysoka jakość wykonania czynią go bezpiecznym wyborem dla inwestorów nastawionych na długofalową stabilność.

Panorama Park Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule, wybudowany na działce o powierzchni 2 034 m². Projekt obejmuje jeden 15-piętrowy budynek z 90 eleganckimi mieszkaniami, łącząc nowoczesny design, komfort i funkcjonalność.

Kompleks oferuje mieszkania 2+1, 3+1 oraz 4+1 o powierzchni od 102 do 147 m², zaprojektowane z myślą o rodzinach poszukujących wysokiej jakości życia w mieście. Jego doskonała lokalizacja zapewnia wygodę codziennego życia oraz wysoką wartość inwestycyjną.

10 najważniejszych zalet Panorama Park Residence

  • Doskonała lokalizacja w Küçükçekmece, w pobliżu autostrady E-5 i głównych linii komunikacyjnych.

  • Nowoczesna architektura z jasnymi, przestronnymi i dobrze doświetlonymi wnętrzami.

  • Funkcjonalne układy mieszkań stworzone z myślą o rodzinach.

  • Wysokiej jakości konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi.

  • Bogata infrastruktura obejmująca siłownię, salę kinową, parking oraz plac zabaw.

  • Całodobowa profesjonalna ochrona i monitoring zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców.

  • Blisko szpitali, uniwersytetów, centrów handlowych oraz szkół.

  • Zaledwie 40 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny dzięki bliskości projektu Kanału Stambulskiego (Kanal Istanbul).

  • Szeroki wybór mieszkań 2+1–4+1, dostosowanych do różnych potrzeb rodzin i inwestorów.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Mieszkanie w nowym budynku Panorama Park Residence
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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