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Mieszkanie w nowym budynku Sega Metro Park

Kucukcekmece, Turcja
od
$190,000
;
11
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ID: 39643
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

Sega Metro Park to prestiżowy projekt mieszkaniowo-inwestycyjny położony w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 6 500 m² i składa się z sześciu 9-piętrowych budynków, oferujących 291 mieszkań o układach 2+1 i 3+1 oraz 44 lokale handlowo-usługowe.

Sega Metro Park zapewnia luksusowe udogodnienia, takie jak łaźnia turecka (hamam), łaźnie parowe, sauna, siłownia, podziemny parking oraz całodobowa ochrona. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu metra, Metrobusu, centrów handlowych i uniwersytetów mieszkańcy mogą cieszyć się doskonałą komunikacją oraz wysokim komfortem życia.

10 najważniejszych zalet projektu Sega Metro Park:

  • Doskonała lokalizacja w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule.

  • Zaledwie 3 minuty od Metrobusu i 7 minut od stacji metra.

  • 291 nowoczesnych mieszkań z funkcjonalnymi układami idealnymi dla rodzin.

  • 44 lokale handlowo-usługowe, zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców.

  • Luksusowe zaplecze rekreacyjne obejmujące hamam, saunę oraz siłownię.

  • Dwupoziomowy parking podziemny zapewniający wygodę właścicielom samochodów.

  • Całodobowy system ochrony i monitoringu, gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańców.

  • Blisko dużych centrów handlowych, takich jak Aqua Florya i 212 Mall.

  • W pobliżu Uniwersytetu Istanbul Aydın oraz Uniwersytetu Istanbul Arel.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny dzięki dużemu i stabilnemu popytowi na wynajem nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Kucukcekmece, Turcja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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