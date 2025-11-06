Mieszkanie w nowym budynku Sega Metro Park

Sega Metro Park to prestiżowy projekt mieszkaniowo-inwestycyjny położony w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 6 500 m² i składa się z sześciu 9-piętrowych budynków, oferujących 291 mieszkań o układach 2+1 i 3+1 oraz 44 lokale handlowo-usługowe.

Sega Metro Park zapewnia luksusowe udogodnienia, takie jak łaźnia turecka (hamam), łaźnie parowe, sauna, siłownia, podziemny parking oraz całodobowa ochrona. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu metra, Metrobusu, centrów handlowych i uniwersytetów mieszkańcy mogą cieszyć się doskonałą komunikacją oraz wysokim komfortem życia.

10 najważniejszych zalet projektu Sega Metro Park: