Mieszkanie w nowym budynku Sega Metro Park

Sega Metro Park to prestiżowy projekt mieszkaniowo-inwestycyjny położony w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 6 500 m² i składa się z sześciu 9-piętrowych budynków, oferujących 291 mieszkań o układach 2+1 i 3+1 oraz 44 lokale handlowo-usługowe.
Sega Metro Park zapewnia luksusowe udogodnienia, takie jak łaźnia turecka (hamam), łaźnie parowe, sauna, siłownia, podziemny parking oraz całodobowa ochrona. Dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu metra, Metrobusu, centrów handlowych i uniwersytetów mieszkańcy mogą cieszyć się doskonałą komunikacją oraz wysokim komfortem życia.
10 najważniejszych zalet projektu Sega Metro Park:
Doskonała lokalizacja w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule.
Zaledwie 3 minuty od Metrobusu i 7 minut od stacji metra.
291 nowoczesnych mieszkań z funkcjonalnymi układami idealnymi dla rodzin.
44 lokale handlowo-usługowe, zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców.
Luksusowe zaplecze rekreacyjne obejmujące hamam, saunę oraz siłownię.
Dwupoziomowy parking podziemny zapewniający wygodę właścicielom samochodów.
Całodobowy system ochrony i monitoringu, gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańców.
Blisko dużych centrów handlowych, takich jak Aqua Florya i 212 Mall.
W pobliżu Uniwersytetu Istanbul Aydın oraz Uniwersytetu Istanbul Arel.
Wysoki potencjał inwestycyjny dzięki dużemu i stabilnemu popytowi na wynajem nieruchomości.