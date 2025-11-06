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Mieszkanie w nowym budynku Galleria Park Residence

Bakkal Sokagi, Turcja
od
$237,000
;
6
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ID: 39636
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.07.2026

Lokalizacja

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  • Adres
    Bakkal Sokagi

O kompleksie

Centralna lokalizacja w Kağıthane z dużym potencjałem rozwoju

Galleria Park Residence znajduje się w Kağıthane – jednej z najszybciej rozwijających się centralnych dzielnic Stambułu. Dawniej była to strefa przemysłowa, jednak dzięki rozbudowie sieci metra oraz znaczącym inwestycjom infrastrukturalnym Kağıthane przekształciło się w nowoczesną dzielnicę mieszkaniowo-biznesową. Bliskość kluczowych centrów biznesowych, takich jak Levent, Maslak i Şişli, sprawia, że projekt jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących centralnej lokalizacji bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu nieruchomości w sąsiednich prestiżowych dzielnicach.

Funkcjonalne apartamenty zaprojektowane z myślą o nowoczesnym stylu życia

Projekt oferuje starannie zaprojektowane apartamenty 1+1 i 2+1, idealne dla singli, par oraz małych rodzin, które cenią funkcjonalność i nowoczesny design. Prywatne miejsca parkingowe, centrum fitness oraz wspólne strefy rekreacyjne, w tym tarasy z miejscem do grillowania, zapewniają wysoki komfort codziennego życia. Takie udogodnienia odpowiadają aktualnym trendom na rynku nieruchomości, gdzie kompaktowe, dobrze wyposażone mieszkania cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i najemców.

Wysoki popyt na wynajem i atrakcyjny potencjał inwestycyjny

Dzięki dogodnemu dostępowi do metra, głównych arterii komunikacyjnych oraz bliskości popularnych centrów handlowych i rozrywkowych, takich jak Axis Mall i Kanyon Mall, Galleria Park Residence cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kağıthane sprzyja wzrostowi wartości nieruchomości, co czyni projekt atrakcyjną inwestycją dla osób poszukujących stabilnych dochodów z wynajmu oraz długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Połączenie doskonałej lokalizacji, nowoczesnych udogodnień i funkcjonalnych układów mieszkań zapewnia solidne perspektywy inwestycyjne na konkurencyjnym rynku nieruchomości w centrum Stambułu.

Galleria Park Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Kağıthane oferujący apartamenty 1+1 i 2+1 o współczesnym designie, z prywatnym parkingiem oraz bogatą infrastrukturą rekreacyjną w jednej z najszybciej rozwijających się części Stambułu.

Kompleks oferuje centrum fitness, tarasy do grillowania, całodobową ochronę oraz doskonałe połączenia komunikacyjne dzięki bliskości metra i głównych dróg, co czyni go idealnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i inwestowania.

10 najważniejszych zalet Galleria Park Residence

  1. Centralna lokalizacja w Kağıthane – dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Stambułu.

  2. Nowoczesna architektura i funkcjonalnie zaprojektowane układy mieszkań.

  3. Apartamenty 1+1 i 2+1, z możliwością dostępności mieszkań 3+1 oraz dwupoziomowych.

  4. Prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu.

  5. Całodobowa ochrona oraz monitoring wizyjny.

  6. W pełni wyposażone centrum fitness na terenie inwestycji.

  7. Strefy rekreacyjne, w tym tarasy z miejscem do grillowania i przestrzenie wspólne.

  8. Doskonała komunikacja dzięki stacji metra Kağıthane oraz autostradom E5 i TEM.

  9. Bliskość Axis Mall, Kanyon Mall oraz wielu innych punktów usługowych i handlowych.

  10. Wysoki potencjał inwestycyjny wynikający z dynamicznego wzrostu wartości nieruchomości w okolicy.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bakkal Sokagi, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Mieszkanie w nowym budynku Galleria Park Residence
Bakkal Sokagi, Turcja
od
$237,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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