Mieszkanie w nowym budynku Galleria Park Residence

Centralna lokalizacja w Kağıthane z dużym potencjałem rozwoju
Galleria Park Residence znajduje się w Kağıthane – jednej z najszybciej rozwijających się centralnych dzielnic Stambułu. Dawniej była to strefa przemysłowa, jednak dzięki rozbudowie sieci metra oraz znaczącym inwestycjom infrastrukturalnym Kağıthane przekształciło się w nowoczesną dzielnicę mieszkaniowo-biznesową. Bliskość kluczowych centrów biznesowych, takich jak Levent, Maslak i Şişli, sprawia, że projekt jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących centralnej lokalizacji bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu nieruchomości w sąsiednich prestiżowych dzielnicach.
Funkcjonalne apartamenty zaprojektowane z myślą o nowoczesnym stylu życia
Projekt oferuje starannie zaprojektowane apartamenty 1+1 i 2+1, idealne dla singli, par oraz małych rodzin, które cenią funkcjonalność i nowoczesny design. Prywatne miejsca parkingowe, centrum fitness oraz wspólne strefy rekreacyjne, w tym tarasy z miejscem do grillowania, zapewniają wysoki komfort codziennego życia. Takie udogodnienia odpowiadają aktualnym trendom na rynku nieruchomości, gdzie kompaktowe, dobrze wyposażone mieszkania cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i najemców.
Wysoki popyt na wynajem i atrakcyjny potencjał inwestycyjny
Dzięki dogodnemu dostępowi do metra, głównych arterii komunikacyjnych oraz bliskości popularnych centrów handlowych i rozrywkowych, takich jak Axis Mall i Kanyon Mall, Galleria Park Residence cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kağıthane sprzyja wzrostowi wartości nieruchomości, co czyni projekt atrakcyjną inwestycją dla osób poszukujących stabilnych dochodów z wynajmu oraz długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Połączenie doskonałej lokalizacji, nowoczesnych udogodnień i funkcjonalnych układów mieszkań zapewnia solidne perspektywy inwestycyjne na konkurencyjnym rynku nieruchomości w centrum Stambułu.
Galleria Park Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Kağıthane oferujący apartamenty 1+1 i 2+1 o współczesnym designie, z prywatnym parkingiem oraz bogatą infrastrukturą rekreacyjną w jednej z najszybciej rozwijających się części Stambułu.
Kompleks oferuje centrum fitness, tarasy do grillowania, całodobową ochronę oraz doskonałe połączenia komunikacyjne dzięki bliskości metra i głównych dróg, co czyni go idealnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i inwestowania.
10 najważniejszych zalet Galleria Park Residence
Centralna lokalizacja w Kağıthane – dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Stambułu.
Nowoczesna architektura i funkcjonalnie zaprojektowane układy mieszkań.
Apartamenty 1+1 i 2+1, z możliwością dostępności mieszkań 3+1 oraz dwupoziomowych.
Prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu.
Całodobowa ochrona oraz monitoring wizyjny.
W pełni wyposażone centrum fitness na terenie inwestycji.
Strefy rekreacyjne, w tym tarasy z miejscem do grillowania i przestrzenie wspólne.
Doskonała komunikacja dzięki stacji metra Kağıthane oraz autostradom E5 i TEM.
Bliskość Axis Mall, Kanyon Mall oraz wielu innych punktów usługowych i handlowych.
Wysoki potencjał inwestycyjny wynikający z dynamicznego wzrostu wartości nieruchomości w okolicy.