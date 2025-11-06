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Mieszkanie w nowym budynku Canvas Modern

Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
24
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ID: 38861
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

O kompleksie

Canvas Modern to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü – Kavaklı w Stambule. Łączy nowoczesny design ze spokojnym, zielonym otoczeniem, oferując panoramiczne widoki na morze, wysoką jakość wykonania oraz przestrzeń przyjazną rodzinom.

Canvas Modern łączy inteligentne systemy Smart Home, niską zabudowę oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjną i społeczną, zapewniając wysoki komfort życia oraz doskonały potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

Zalety projektu:

  • Prestiżowa lokalizacja w Beylikdüzü – Kavaklı.

  • Panoramiczne widoki na morze i miasto.

  • Przestronne apartamenty o układach od 2+1 do 6+1 i powierzchni do 348 m².

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, sportowa i wellness.

  • Nowoczesne systemy Smart Home.

  • Całodobowa ochrona oraz kontrolowany dostęp do kompleksu (24/7).

  • Prywatne miejsca parkingowe i komórki lokatorskie.

  • Nowoczesne ogrzewanie podłogowe.

  • Kameralna, niska zabudowa zapewniająca spokojną atmosferę.

  • Wysoki potencjał wzrostu wartości oraz atrakcyjność inwestycyjna w długim okresie.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Canvas Modern
Beylikduzu, Turcja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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