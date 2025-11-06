Mieszkanie w nowym budynku Canvas Modern

Canvas Modern to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü – Kavaklı w Stambule. Łączy nowoczesny design ze spokojnym, zielonym otoczeniem, oferując panoramiczne widoki na morze, wysoką jakość wykonania oraz przestrzeń przyjazną rodzinom.
Canvas Modern łączy inteligentne systemy Smart Home, niską zabudowę oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjną i społeczną, zapewniając wysoki komfort życia oraz doskonały potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.
Zalety projektu:
Prestiżowa lokalizacja w Beylikdüzü – Kavaklı.
Panoramiczne widoki na morze i miasto.
Przestronne apartamenty o układach od 2+1 do 6+1 i powierzchni do 348 m².
Bogata infrastruktura rekreacyjna, sportowa i wellness.
Nowoczesne systemy Smart Home.
Całodobowa ochrona oraz kontrolowany dostęp do kompleksu (24/7).
Prywatne miejsca parkingowe i komórki lokatorskie.
Nowoczesne ogrzewanie podłogowe.
Kameralna, niska zabudowa zapewniająca spokojną atmosferę.
Wysoki potencjał wzrostu wartości oraz atrakcyjność inwestycyjna w długim okresie.