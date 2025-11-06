Mieszkanie w nowym budynku Canvas Modern

Canvas Modern to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü – Kavaklı w Stambule. Łączy nowoczesny design ze spokojnym, zielonym otoczeniem, oferując panoramiczne widoki na morze, wysoką jakość wykonania oraz przestrzeń przyjazną rodzinom.

Canvas Modern łączy inteligentne systemy Smart Home, niską zabudowę oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjną i społeczną, zapewniając wysoki komfort życia oraz doskonały potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

Zalety projektu: