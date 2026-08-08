O deweloperze

AARU urodził się z 30 + lat doświadczenia Yiğit Beton, łącząc jakość, zaufanie i wizję w sektorze budownictwa.

Dla nas budownictwo to nie tylko wzmocnione struktury betonowe, ale sztuka tworzenia luksusowych przestrzeni mieszkalnych, które dodają wartości życiu ludzi.

AARU kształtuje dzisiejszy i jutrzejszy styl życia z rezydencjami, willami, apartamentami i projektami na miarę - pozostawiając trwałe punkty orientacyjne na przyszłość.

W AARU, naszą misją jest personalizacja budowy. Nie budujemy tylko domów, tworzymy historie i wspomnienia, w których można żyć.