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Aaru Residences

Turcja,
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
1995
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Türkçe
Strona internetowa
Strona internetowa
www.aaru.com.tr
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O deweloperze

AARU urodził się z 30 + lat doświadczenia Yiğit Beton, łącząc jakość, zaufanie i wizję w sektorze budownictwa.

Dla nas budownictwo to nie tylko wzmocnione struktury betonowe, ale sztuka tworzenia luksusowych przestrzeni mieszkalnych, które dodają wartości życiu ludzi.

AARU kształtuje dzisiejszy i jutrzejszy styl życia z rezydencjami, willami, apartamentami i projektami na miarę - pozostawiając trwałe punkty orientacyjne na przyszłość.

W AARU, naszą misją jest personalizacja budowy. Nie budujemy tylko domów, tworzymy historie i wspomnienia, w których można żyć.

  • Wyciągamy naszą siłę z produkcji wewnątrz domu i nigdy nie narażamy na szwank jakości.
  • Każdy projekt realizowany jest z zasadami niezawodności i trwałości.
  • Oferujemy naszym klientom nie tylko rezydencję, ale styl życia i prestiż.
Usługi

Obszary eksperckie AARU:

  • Projekty mieszkalne
  • Niestandardowe apartamenty
  • Luksusowe wille
  • Rozwój projektów zrealizowanych w ramach projektu

Za kulisami stoi nasza silna braterska marka, Yiğit Beton, z ponad 30-letnią wiedzą w zakresie infrastruktury, wykopalisk, betonu, kamieniołomu i marmuru. Umożliwia to nam utrzymanie jakości pod kontrolą na każdym etapie naszych projektów.

W naszych konstrukcjach często używamy technologii poprawy gruntu odrzutowego, aby zwiększyć trwałość i zapewnić najbezpieczniejsze fundamenty.

Nasi agenci w World
Alina Pincuk
Alina Pincuk
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