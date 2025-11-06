Mieszkanie w nowym budynku Dora Vadi

Dora Vadi to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Kağıthane w Stambule. Projekt obejmuje 174 nowoczesne apartamenty rozmieszczone w dwóch 10-piętrowych wieżach, zlokalizowanych na działce o powierzchni 4 400 m². Łączy komfort, nowoczesny design oraz doskonałą lokalizację.

Dora Vadi zapewnia świetny dostęp do metra, centrów biznesowych i handlowych Stambułu. Dzięki wysokiej klasy udogodnieniom, widokom na tereny zielone oraz nowoczesnej architekturze projekt stanowi doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako długoterminowa inwestycja.

10 najważniejszych zalet Dora Vadi