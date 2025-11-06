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Mieszkanie w nowym budynku Dora Vadi

Kagithane, Turcja
od
$293,000
;
7
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ID: 38901
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kagithane

O kompleksie

Dora Vadi to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Kağıthane w Stambule. Projekt obejmuje 174 nowoczesne apartamenty rozmieszczone w dwóch 10-piętrowych wieżach, zlokalizowanych na działce o powierzchni 4 400 m². Łączy komfort, nowoczesny design oraz doskonałą lokalizację.

Dora Vadi zapewnia świetny dostęp do metra, centrów biznesowych i handlowych Stambułu. Dzięki wysokiej klasy udogodnieniom, widokom na tereny zielone oraz nowoczesnej architekturze projekt stanowi doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako długoterminowa inwestycja.

10 najważniejszych zalet Dora Vadi

  • Centralna lokalizacja w Kağıthane, w pobliżu dzielnic biznesowych Levent i Maslak

  • Zaledwie 600 metrów od stacji metra Kağıthane

  • Apartamenty dostępne w układach 1+1, 2+1 i 3+1

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna: basen, centrum fitness, sauna i łaźnia turecka (hamam)

  • Całodobowa ochrona oraz system monitoringu

  • Zadaszony parking przeznaczony dla mieszkańców

  • Nowoczesna architektura i wykończenie w wysokim standardzie

  • Blisko centrów handlowych, szpitali, szkół i uniwersytetów

  • Widoki na tereny zielone i lasy

  • Wysoki potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się części Stambułu

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kagithane, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Dora Vadi
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od
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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