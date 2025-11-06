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Mieszkanie w nowym budynku Tor Finance City

Umraniye, Turcja
od
$300,000
;
6
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ID: 38887
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Ümraniye

O kompleksie

Tor Finance City oferuje 242 mieszkania, 24 biura oraz 16 lokali handlowych w dzielnicy Ümraniye, przy ulicy Akdeniz Caddesi, łącząc nowoczesną architekturę, wysokiej jakości wykończenie oraz bezpośredni dostęp do Istanbul Financial Center (IFC).

Projekt Tor Finance City zajmuje powierzchnię około 4 110 m² i obejmuje mieszkania o układach 1+1 i 2+1, rozmieszczone w dwóch 15-piętrowych budynkach. Jasne i funkcjonalne wnętrza, nowoczesna strefa wellness oraz wysoki popyt na wynajem dzięki bliskości centrum finansowego sprawiają, że jest to atrakcyjna propozycja zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji.

Dziesięć zalet

  • Doskonała lokalizacja w Ümraniye, w pobliżu Istanbul Financial Center (IFC)

  • 242 mieszkania oraz biura i lokale handlowe w jednym projekcie

  • Nowoczesna architektura i wysokiej jakości wykończenie

  • Funkcjonalne układy mieszkań 1+1 i 2+1

  • Jasne wnętrza z dużymi oknami

  • Siłownia, basen, sauna i tradycyjna łaźnia turecka (hamam)

  • Sklepy na terenie kompleksu oraz bezpieczny parking

  • Całodobowa ochrona i kontrolowany dostęp

  • Wysoki popyt na wynajem wśród specjalistów z sektora finansowego

  • Duży potencjał wzrostu wartości nieruchomości

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Umraniye, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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