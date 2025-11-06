Mieszkanie w nowym budynku Tor Finance City

Tor Finance City oferuje 242 mieszkania, 24 biura oraz 16 lokali handlowych w dzielnicy Ümraniye, przy ulicy Akdeniz Caddesi, łącząc nowoczesną architekturę, wysokiej jakości wykończenie oraz bezpośredni dostęp do Istanbul Financial Center (IFC).
Projekt Tor Finance City zajmuje powierzchnię około 4 110 m² i obejmuje mieszkania o układach 1+1 i 2+1, rozmieszczone w dwóch 15-piętrowych budynkach. Jasne i funkcjonalne wnętrza, nowoczesna strefa wellness oraz wysoki popyt na wynajem dzięki bliskości centrum finansowego sprawiają, że jest to atrakcyjna propozycja zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji.
Dziesięć zalet
Doskonała lokalizacja w Ümraniye, w pobliżu Istanbul Financial Center (IFC)
242 mieszkania oraz biura i lokale handlowe w jednym projekcie
Nowoczesna architektura i wysokiej jakości wykończenie
Funkcjonalne układy mieszkań 1+1 i 2+1
Jasne wnętrza z dużymi oknami
Siłownia, basen, sauna i tradycyjna łaźnia turecka (hamam)
Sklepy na terenie kompleksu oraz bezpieczny parking
Całodobowa ochrona i kontrolowany dostęp
Wysoki popyt na wynajem wśród specjalistów z sektora finansowego
Duży potencjał wzrostu wartości nieruchomości