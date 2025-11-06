Mieszkanie w nowym budynku Tor Finance City

Tor Finance City oferuje 242 mieszkania, 24 biura oraz 16 lokali handlowych w dzielnicy Ümraniye, przy ulicy Akdeniz Caddesi, łącząc nowoczesną architekturę, wysokiej jakości wykończenie oraz bezpośredni dostęp do Istanbul Financial Center (IFC).

Projekt Tor Finance City zajmuje powierzchnię około 4 110 m² i obejmuje mieszkania o układach 1+1 i 2+1, rozmieszczone w dwóch 15-piętrowych budynkach. Jasne i funkcjonalne wnętrza, nowoczesna strefa wellness oraz wysoki popyt na wynajem dzięki bliskości centrum finansowego sprawiają, że jest to atrakcyjna propozycja zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji.

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