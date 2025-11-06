Mieszkanie w nowym budynku AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy Şişli w Stambule, oferujący luksusowy styl życia zaledwie kilka minut od najbardziej ekskluzywnych centrów handlowych oraz najważniejszych atrakcji kulturalnych miasta.
AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ zapewnia doskonały dostęp do metra, Metrobusu oraz kluczowych dzielnic Stambułu, takich jak Taksim, Beşiktaş i Levent. Świetna lokalizacja, rozwinięta infrastruktura miejska oraz wysoki potencjał inwestycyjny sprawiają, że projekt jest idealnym wyborem zarówno dla osób szukających komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów.
10 najważniejszych zalet projektu AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ:
Prestiżowa lokalizacja w samym centrum dzielnicy Şişli w Stambule.
Bliskość luksusowych centrów handlowych oraz najbardziej ekskluzywnych części miasta.
Doskonała komunikacja – łatwy dostęp do metra, Metrobusu i linii autobusowych.
321 apartamentów mieszkalnych oraz 17 lokali handlowo-usługowych w ramach kompleksu.
Szeroki wybór mieszkań – układy od 1+1 do 4+1.
Podziemny parking z przypisanymi miejscami postojowymi dla mieszkańców.
Etap I został ukończony, natomiast Etap II jest obecnie w budowie.
Inwestycja kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.
Brak konieczności wyceny nieruchomości przez GYO, co upraszcza proces zakupu.
Gotowe akty własności (Tapu); planowany termin zakończenia i przekazania drugiego etapu: lipiec 2027 r.