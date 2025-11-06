Mieszkanie w nowym budynku AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy Şişli w Stambule, oferujący luksusowy styl życia zaledwie kilka minut od najbardziej ekskluzywnych centrów handlowych oraz najważniejszych atrakcji kulturalnych miasta.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ zapewnia doskonały dostęp do metra, Metrobusu oraz kluczowych dzielnic Stambułu, takich jak Taksim, Beşiktaş i Levent. Świetna lokalizacja, rozwinięta infrastruktura miejska oraz wysoki potencjał inwestycyjny sprawiają, że projekt jest idealnym wyborem zarówno dla osób szukających komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów.

10 najważniejszych zalet projektu AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ: