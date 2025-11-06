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Mieszkanie w nowym budynku AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

Sisli, Turcja
od
$337,000
;
4
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ID: 38886
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sisli
  • Metro
    Gayrettepe (~ 800 m)

O kompleksie

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej dzielnicy Şişli w Stambule, oferujący luksusowy styl życia zaledwie kilka minut od najbardziej ekskluzywnych centrów handlowych oraz najważniejszych atrakcji kulturalnych miasta.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ zapewnia doskonały dostęp do metra, Metrobusu oraz kluczowych dzielnic Stambułu, takich jak Taksim, Beşiktaş i Levent. Świetna lokalizacja, rozwinięta infrastruktura miejska oraz wysoki potencjał inwestycyjny sprawiają, że projekt jest idealnym wyborem zarówno dla osób szukających komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów.

10 najważniejszych zalet projektu AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ:

  • Prestiżowa lokalizacja w samym centrum dzielnicy Şişli w Stambule.

  • Bliskość luksusowych centrów handlowych oraz najbardziej ekskluzywnych części miasta.

  • Doskonała komunikacja – łatwy dostęp do metra, Metrobusu i linii autobusowych.

  • 321 apartamentów mieszkalnych oraz 17 lokali handlowo-usługowych w ramach kompleksu.

  • Szeroki wybór mieszkań – układy od 1+1 do 4+1.

  • Podziemny parking z przypisanymi miejscami postojowymi dla mieszkańców.

  • Etap I został ukończony, natomiast Etap II jest obecnie w budowie.

  • Inwestycja kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.

  • Brak konieczności wyceny nieruchomości przez GYO, co upraszcza proces zakupu.

  • Gotowe akty własności (Tapu); planowany termin zakończenia i przekazania drugiego etapu: lipiec 2027 r.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sisli, Turcja
Edukacja
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Mieszkanie w nowym budynku AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Sisli, Turcja
od
$337,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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