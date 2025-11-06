Mieszkanie w nowym budynku Taşyapı Şişli

Projekt Taşyapı Şişli na nowo definiuje miejski luksus w samym sercu Şişli, oferując 2 076 lokali rozmieszczonych w czterech 37-piętrowych wieżach, obejmujących apartamenty mieszkalne, biura, hotel oraz lokale handlowe. Projekt łączy nowoczesną architekturę z panoramicznymi widokami i znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Stambułu.

Taşyapı Şişli został wyposażony w zaawansowane inteligentne systemy, luksusowe centrum handlowe oraz doskonałe połączenia komunikacyjne, a wszystko to w bezpiecznym i nowoczesnym otoczeniu. Dzięki prestiżowej lokalizacji i kompleksowej infrastrukturze projekt stanowi jedno z najlepszych miejsc zarówno do zamieszkania, jak i do inwestowania w centrum Stambułu.

10 najważniejszych zalet projektu Taşyapı Şişli: