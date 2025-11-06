Mieszkanie w nowym budynku Taşyapı Şişli

Projekt Taşyapı Şişli na nowo definiuje miejski luksus w samym sercu Şişli, oferując 2 076 lokali rozmieszczonych w czterech 37-piętrowych wieżach, obejmujących apartamenty mieszkalne, biura, hotel oraz lokale handlowe. Projekt łączy nowoczesną architekturę z panoramicznymi widokami i znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Stambułu.
Taşyapı Şişli został wyposażony w zaawansowane inteligentne systemy, luksusowe centrum handlowe oraz doskonałe połączenia komunikacyjne, a wszystko to w bezpiecznym i nowoczesnym otoczeniu. Dzięki prestiżowej lokalizacji i kompleksowej infrastrukturze projekt stanowi jedno z najlepszych miejsc zarówno do zamieszkania, jak i do inwestowania w centrum Stambułu.
10 najważniejszych zalet projektu Taşyapı Şişli:
Prestiżowa lokalizacja – w centrum Şişli, naprzeciwko budynku Urzędu Gminy Şişli.
Koncepcja wielofunkcyjna – apartamenty, biura, hotel oraz lokale handlowe w jednym kompleksie.
Ikoniczna architektura – cztery imponujące wieże o wysokości 37 pięter każda.
Panoramiczne widoki – niezakłócony widok na Stambuł ze wszystkich stron.
Zakupy i gastronomia – luksusowe sklepy, restauracje i kawiarnie na terenie kompleksu.
Inteligentne systemy – energooszczędna infrastruktura zintegrowana z nowoczesnymi technologiami.
Przestronne wnętrza – wysokie sufity i otwarte układy mieszkań zapewniające maksymalny komfort.
Doskonała komunikacja – bliskość metra, linii autobusowych oraz głównych arterii komunikacyjnych.
Całodobowe bezpieczeństwo – kontrolowany dostęp oraz nowoczesny system monitoringu i ochrony 24/7.
Wysoki potencjał inwestycyjny – lokalizacja w jednej z najbardziej pożądanych części Stambułu z doskonałymi perspektywami wzrostu wartości nieruchomości.