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Mieszkanie w nowym budynku Taşyapı Şişli

Sisli, Turcja
od
$976,602
;
14
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ID: 38884
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 600 m)

O kompleksie

Projekt Taşyapı Şişli na nowo definiuje miejski luksus w samym sercu Şişli, oferując 2 076 lokali rozmieszczonych w czterech 37-piętrowych wieżach, obejmujących apartamenty mieszkalne, biura, hotel oraz lokale handlowe. Projekt łączy nowoczesną architekturę z panoramicznymi widokami i znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Stambułu.

Taşyapı Şişli został wyposażony w zaawansowane inteligentne systemy, luksusowe centrum handlowe oraz doskonałe połączenia komunikacyjne, a wszystko to w bezpiecznym i nowoczesnym otoczeniu. Dzięki prestiżowej lokalizacji i kompleksowej infrastrukturze projekt stanowi jedno z najlepszych miejsc zarówno do zamieszkania, jak i do inwestowania w centrum Stambułu.

10 najważniejszych zalet projektu Taşyapı Şişli:

  • Prestiżowa lokalizacja – w centrum Şişli, naprzeciwko budynku Urzędu Gminy Şişli.

  • Koncepcja wielofunkcyjna – apartamenty, biura, hotel oraz lokale handlowe w jednym kompleksie.

  • Ikoniczna architektura – cztery imponujące wieże o wysokości 37 pięter każda.

  • Panoramiczne widoki – niezakłócony widok na Stambuł ze wszystkich stron.

  • Zakupy i gastronomia – luksusowe sklepy, restauracje i kawiarnie na terenie kompleksu.

  • Inteligentne systemy – energooszczędna infrastruktura zintegrowana z nowoczesnymi technologiami.

  • Przestronne wnętrza – wysokie sufity i otwarte układy mieszkań zapewniające maksymalny komfort.

  • Doskonała komunikacja – bliskość metra, linii autobusowych oraz głównych arterii komunikacyjnych.

  • Całodobowe bezpieczeństwo – kontrolowany dostęp oraz nowoczesny system monitoringu i ochrony 24/7.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny – lokalizacja w jednej z najbardziej pożądanych części Stambułu z doskonałymi perspektywami wzrostu wartości nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sisli, Turcja
Edukacja
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Mieszkanie w nowym budynku Taşyapı Şişli
Sisli, Turcja
od
$976,602
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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