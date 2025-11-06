Kompleks mieszkalny TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

Umraniye, Turcja
$229,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 36541
Data aktualizacji: 9.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Ümraniye
  • Metro
    Ihlamurkuyu (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

TOR Finance City Istanbul: Apartamenty w dzielnicy Up- and- Coming Ümraniye

Ten ekskluzywny projekt mieszkaniowy znajduje się w szybko rozwijającej się dzielnicy Ümraniye po Anatolijskiej stronie Stambułu, zaledwie 5 minut od Stambułu Centrum Finansowego.

Dzięki połączeniu nowoczesnych standardów życia z zaletami transportu centralnego, projekt ten jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów i rodzin.

Apartamenty na sprzedaż

  • 1 + 1 apartamenty (od 95 m2 do 211 m2) od 229 000 USD
  • 2 + 1 apartamenty (od 117 m2 do 180 m2) z 310000 USD
  • Obywatelski pakiet apartamentowy - dwa apartamenty 2 + 1 i jeden apartament 2 + 1 za 540 000 USD

Plan płatności:

  • 30% zaliczki!
  • 0% plan raty do zakończenia budowy!

Data zakończenia: 4 kwietnia 2027 r.

Rozwinięta infrastruktura kompleksu

Kompleks mieszkalny Tor Finans City, zbudowany na działce o łącznej powierzchni 8 000 m2, składa się z dwóch 12-piętrowych nowoczesnych bloków mieszkalnych, oferujących łącznie 242 apartamenty w 1 + 1 i 2 + 1 konfiguracji.

Złożone cechy:

  • Kryty basen
  • Turecka łaźnia, sauna i spa
  • Pokój pilates
  • Obszary zabaw dla dzieci
  • Odbiór i winda
  • Pieszych chodników i miejsc relaksu
  • Parking kryty
  • 24-godzinne kamery ochrony i nadzoru

Korzyści z mieszkania

Każdy apartament jest przeznaczony do komfortowego i bezpiecznego życia i jest wyposażony w:

  • Taras i balkon
  • Pralnia i przechowalnia
  • System centralnego ogrzewania
  • System inteligentnego domu
  • Klimatyzacja i żaluzje
  • Budowa urządzeń kuchennych
  • Centralny system satelitarny
  • Układ pomiaru ciepła

Wygodne położenie

Kompleks znajduje się w odległości spaceru od kluczowych udogodnień:

  • 50 m - najbliższy przystanek autobusowy
  • 150 m - apteka
  • 200 m - park i promenada
  • 500 m - Istanbul Financial Center (IFC)
  • 600 m - Szpital
  • 700 m - Stacja metra
  • 1 km - Canpark Shopping Center
  • 3 km - Centrum handlowe Buyaka
  • 10 km - 15 lipca Most Męczenników
  • 11 km - tunel Eurazji
  • 13.7 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge
  • 28 km - Sabiha Gokcen Airport

Po co kupować mieszkanie w TOR Finance City?

  1. Legalizacja: Nadaje się do uzyskania dokumentu pobytowego i obywatelstwa tureckiego
  2. Obszar obiecujący: Ümraniye aktywnie się rozwija, wraz z rosnącym popytem na mieszkalnictwo.
  3. Bliskość do centrum finansowego: IFC przyciąga profesjonalistów ze względu na wysokie zapotrzebowanie na wynajem.
  4. Transport dostępności: Metro, przystanki autobusowe i autostrady są w odległości spaceru.
  5. Nowoczesna infrastruktura: Wszystko czego potrzebujesz jest blisko.
  6. Bezpieczeństwo i komfort: całodobowa ochrona, kamery i dobrze zaprojektowane środowisko.
  7. Długoterminowe korzyści: wzrost wartości nieruchomości w rozwijającym się obszarze.

Nie przegap okazji, aby zostać właścicielem mieszkania w TOR Finance City!

Skontaktuj się z nami:

  • Szczegółowe informacje na temat planów i cen
  • Harmonogram przeglądania online lub in- person
  • Poznaj warunki zakupu i opcje finansowania.

