Kompleks mieszkalny TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

TOR Finance City Istanbul: Apartamenty w dzielnicy Up- and- Coming Ümraniye

Ten ekskluzywny projekt mieszkaniowy znajduje się w szybko rozwijającej się dzielnicy Ümraniye po Anatolijskiej stronie Stambułu, zaledwie 5 minut od Stambułu Centrum Finansowego.

Dzięki połączeniu nowoczesnych standardów życia z zaletami transportu centralnego, projekt ten jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów i rodzin.

Apartamenty na sprzedaż

1 + 1 apartamenty (od 95 m2 do 211 m2) od 229 000 USD

2 + 1 apartamenty (od 117 m2 do 180 m2) z 310000 USD

Obywatelski pakiet apartamentowy - dwa apartamenty 2 + 1 i jeden apartament 2 + 1 za 540 000 USD

Plan płatności:

30% zaliczki!

0% plan raty do zakończenia budowy!

Data zakończenia: 4 kwietnia 2027 r.

Rozwinięta infrastruktura kompleksu

Kompleks mieszkalny Tor Finans City, zbudowany na działce o łącznej powierzchni 8 000 m2, składa się z dwóch 12-piętrowych nowoczesnych bloków mieszkalnych, oferujących łącznie 242 apartamenty w 1 + 1 i 2 + 1 konfiguracji.

Złożone cechy:

Kryty basen

Turecka łaźnia, sauna i spa

Pokój pilates

Obszary zabaw dla dzieci

Odbiór i winda

Pieszych chodników i miejsc relaksu

Parking kryty

24-godzinne kamery ochrony i nadzoru

Korzyści z mieszkania

Każdy apartament jest przeznaczony do komfortowego i bezpiecznego życia i jest wyposażony w:

Taras i balkon

Pralnia i przechowalnia

System centralnego ogrzewania

System inteligentnego domu

Klimatyzacja i żaluzje

Budowa urządzeń kuchennych

Centralny system satelitarny

Układ pomiaru ciepła

Wygodne położenie

Kompleks znajduje się w odległości spaceru od kluczowych udogodnień:

50 m - najbliższy przystanek autobusowy

150 m - apteka

200 m - park i promenada

500 m - Istanbul Financial Center (IFC)

600 m - Szpital

700 m - Stacja metra

1 km - Canpark Shopping Center

3 km - Centrum handlowe Buyaka

10 km - 15 lipca Most Męczenników

11 km - tunel Eurazji

13.7 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge

28 km - Sabiha Gokcen Airport

Po co kupować mieszkanie w TOR Finance City?

Legalizacja: Nadaje się do uzyskania dokumentu pobytowego i obywatelstwa tureckiego Obszar obiecujący: Ümraniye aktywnie się rozwija, wraz z rosnącym popytem na mieszkalnictwo. Bliskość do centrum finansowego: IFC przyciąga profesjonalistów ze względu na wysokie zapotrzebowanie na wynajem. Transport dostępności: Metro, przystanki autobusowe i autostrady są w odległości spaceru. Nowoczesna infrastruktura: Wszystko czego potrzebujesz jest blisko. Bezpieczeństwo i komfort: całodobowa ochrona, kamery i dobrze zaprojektowane środowisko. Długoterminowe korzyści: wzrost wartości nieruchomości w rozwijającym się obszarze.

Nie przegap okazji, aby zostać właścicielem mieszkania w TOR Finance City!

Skontaktuj się z nami: