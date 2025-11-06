Kompleks mieszkalny TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

TOR Finance City Istanbul: Apartamenty w dzielnicy Up- and- Coming Ümraniye
Ten ekskluzywny projekt mieszkaniowy znajduje się w szybko rozwijającej się dzielnicy Ümraniye po Anatolijskiej stronie Stambułu, zaledwie 5 minut od Stambułu Centrum Finansowego.
Dzięki połączeniu nowoczesnych standardów życia z zaletami transportu centralnego, projekt ten jest idealnym rozwiązaniem dla inwestorów i rodzin.
Apartamenty na sprzedaż
- 1 + 1 apartamenty (od 95 m2 do 211 m2) od 229 000 USD
- 2 + 1 apartamenty (od 117 m2 do 180 m2) z 310000 USD
- Obywatelski pakiet apartamentowy - dwa apartamenty 2 + 1 i jeden apartament 2 + 1 za 540 000 USD
Plan płatności:
- 30% zaliczki!
- 0% plan raty do zakończenia budowy!
Data zakończenia: 4 kwietnia 2027 r.
Rozwinięta infrastruktura kompleksu
Kompleks mieszkalny Tor Finans City, zbudowany na działce o łącznej powierzchni 8 000 m2, składa się z dwóch 12-piętrowych nowoczesnych bloków mieszkalnych, oferujących łącznie 242 apartamenty w 1 + 1 i 2 + 1 konfiguracji.
Złożone cechy:
- Kryty basen
- Turecka łaźnia, sauna i spa
- Pokój pilates
- Obszary zabaw dla dzieci
- Odbiór i winda
- Pieszych chodników i miejsc relaksu
- Parking kryty
- 24-godzinne kamery ochrony i nadzoru
Korzyści z mieszkania
Każdy apartament jest przeznaczony do komfortowego i bezpiecznego życia i jest wyposażony w:
- Taras i balkon
- Pralnia i przechowalnia
- System centralnego ogrzewania
- System inteligentnego domu
- Klimatyzacja i żaluzje
- Budowa urządzeń kuchennych
- Centralny system satelitarny
- Układ pomiaru ciepła
Wygodne położenie
Kompleks znajduje się w odległości spaceru od kluczowych udogodnień:
- 50 m - najbliższy przystanek autobusowy
- 150 m - apteka
- 200 m - park i promenada
- 500 m - Istanbul Financial Center (IFC)
- 600 m - Szpital
- 700 m - Stacja metra
- 1 km - Canpark Shopping Center
- 3 km - Centrum handlowe Buyaka
- 10 km - 15 lipca Most Męczenników
- 11 km - tunel Eurazji
- 13.7 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge
- 28 km - Sabiha Gokcen Airport
Po co kupować mieszkanie w TOR Finance City?
- Legalizacja: Nadaje się do uzyskania dokumentu pobytowego i obywatelstwa tureckiego
- Obszar obiecujący: Ümraniye aktywnie się rozwija, wraz z rosnącym popytem na mieszkalnictwo.
- Bliskość do centrum finansowego: IFC przyciąga profesjonalistów ze względu na wysokie zapotrzebowanie na wynajem.
- Transport dostępności: Metro, przystanki autobusowe i autostrady są w odległości spaceru.
- Nowoczesna infrastruktura: Wszystko czego potrzebujesz jest blisko.
- Bezpieczeństwo i komfort: całodobowa ochrona, kamery i dobrze zaprojektowane środowisko.
- Długoterminowe korzyści: wzrost wartości nieruchomości w rozwijającym się obszarze.
Nie przegap okazji, aby zostać właścicielem mieszkania w TOR Finance City!
Skontaktuj się z nami:
- Szczegółowe informacje na temat planów i cen
- Harmonogram przeglądania online lub in- person
- Poznaj warunki zakupu i opcje finansowania.