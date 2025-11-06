Mieszkanie w nowym budynku Mega Garden Park

Mega Garden Park oferuje wyjątkowy styl życia, łącząc luksus z bliskością natury w samym sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Zeytinburnu w Stambule. Projekt wyróżnia się strategiczną lokalizacją, nowoczesną architekturą oraz widokiem na rozległe tereny zielone, oferując szeroki wybór mieszkań dostosowanych do potrzeb rodzin o różnych wymaganiach.
Mega Garden Park to idealna propozycja dla osób poszukujących spokojnego i komfortowego miejsca do życia. Bogata infrastruktura oraz wysokiej klasy udogodnienia zapewniają luksusowy styl życia, łącząc wygodę, elegancję i funkcjonalność.
Cechy projektu:
Centralna lokalizacja w dzielnicy Zeytinburnu w Stambule, w pobliżu środków transportu publicznego.
Malownicze widoki na otaczające tereny zielone.
Szeroki wybór mieszkań: apartamenty 1+1, 2+1 oraz 3+1.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca kryte baseny, strefy dla dzieci oraz nowoczesne centrum fitness.
Całodobowa ochrona (24/7) oraz system monitoringu.
Rozległe tereny zielone i strefy rekreacyjne na terenie kompleksu.
System Smart Home, umożliwiający wygodne sterowanie funkcjami mieszkania.
Atrakcyjna oferta inwestycyjna oraz możliwość zakupu nieruchomości przez cudzoziemców.
Elastyczne formy płatności, zarówno gotówką, jak i w systemie ratalnym.
Projekt gotowy do zamieszkania od grudnia 2024 roku.