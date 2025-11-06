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Mieszkanie w nowym budynku Mega Garden Park

Zeytinburnu, Turcja
od
$324,000
;
5
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ID: 38878
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Zeytinburnu
  • Metro
    Zeytinburnu (~ 700 m)

O kompleksie

Mega Garden Park oferuje wyjątkowy styl życia, łącząc luksus z bliskością natury w samym sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Zeytinburnu w Stambule. Projekt wyróżnia się strategiczną lokalizacją, nowoczesną architekturą oraz widokiem na rozległe tereny zielone, oferując szeroki wybór mieszkań dostosowanych do potrzeb rodzin o różnych wymaganiach.

Mega Garden Park to idealna propozycja dla osób poszukujących spokojnego i komfortowego miejsca do życia. Bogata infrastruktura oraz wysokiej klasy udogodnienia zapewniają luksusowy styl życia, łącząc wygodę, elegancję i funkcjonalność.

Cechy projektu:

  • Centralna lokalizacja w dzielnicy Zeytinburnu w Stambule, w pobliżu środków transportu publicznego.

  • Malownicze widoki na otaczające tereny zielone.

  • Szeroki wybór mieszkań: apartamenty 1+1, 2+1 oraz 3+1.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca kryte baseny, strefy dla dzieci oraz nowoczesne centrum fitness.

  • Całodobowa ochrona (24/7) oraz system monitoringu.

  • Rozległe tereny zielone i strefy rekreacyjne na terenie kompleksu.

  • System Smart Home, umożliwiający wygodne sterowanie funkcjami mieszkania.

  • Atrakcyjna oferta inwestycyjna oraz możliwość zakupu nieruchomości przez cudzoziemców.

  • Elastyczne formy płatności, zarówno gotówką, jak i w systemie ratalnym.

  • Projekt gotowy do zamieszkania od grudnia 2024 roku.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Zeytinburnu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Mieszkanie w nowym budynku Mega Garden Park
Zeytinburnu, Turcja
od
$324,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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