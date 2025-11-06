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Mieszkanie w nowym budynku Hilal Hill Büyükçekmece

Buyukcekmece, Turcja
od
$179,000
;
19
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ID: 38874
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Buyukcekmece

O kompleksie

Hilal Hill Büyükçekmece to jeden z najbardziej prestiżowych projektów mieszkaniowych w dzielnicy Büyükçekmece w Stambule. Łączy zachwycające widoki na morze z luksusową architekturą i starannie dopracowanymi detalami. Dzięki doskonałej lokalizacji w pobliżu punktów usługowych, handlowych oraz rozległym terenom zielonym zajmującym 60% powierzchni inwestycji, kompleks zapewnia mieszkańcom spokojne i komfortowe warunki do życia.

Hilal Hill Büyükçekmece to idealny wybór dla osób poszukujących harmonijnego stylu życia, który łączy komfort, luksus i bliskość natury w sercu Stambułu.

Atuty projektu:

  • Spektakularny widok na Morze Marmara, który podnosi komfort codziennego życia.

  • Strategiczna lokalizacja w pobliżu szkół, uniwersytetów, szpitali oraz innych ważnych punktów usługowych.

  • Rozległe tereny zielone, obejmujące 60% całkowitej powierzchni projektu, zapewniające spokojne i przyjazne otoczenie.

  • Niskokondygnacyjna zabudowa z luksusowymi apartamentami klasy Super Deluxe oraz wysokiej jakości wykończeniem.

  • Elastyczny system płatności ratalnych oraz gotowe akty własności.

  • Dogodny dostęp do głównych arterii komunikacyjnych, w tym Metrobusu oraz autostrad TEM i E5.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca klub jachtowy, prywatną plażę oraz nadmorską promenadę.

  • Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość, co czyni go atrakcyjną inwestycją.

  • Przestronne apartamenty z balkonami i tarasami oferującymi wyjątkowe widoki.

  • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring 24/7 oraz zamknięty parking, zapewniające mieszkańcom maksymalne bezpieczeństwo.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Buyukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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