Mieszkanie w nowym budynku Hilal Hill Büyükçekmece

Hilal Hill Büyükçekmece to jeden z najbardziej prestiżowych projektów mieszkaniowych w dzielnicy Büyükçekmece w Stambule. Łączy zachwycające widoki na morze z luksusową architekturą i starannie dopracowanymi detalami. Dzięki doskonałej lokalizacji w pobliżu punktów usługowych, handlowych oraz rozległym terenom zielonym zajmującym 60% powierzchni inwestycji, kompleks zapewnia mieszkańcom spokojne i komfortowe warunki do życia.
Hilal Hill Büyükçekmece to idealny wybór dla osób poszukujących harmonijnego stylu życia, który łączy komfort, luksus i bliskość natury w sercu Stambułu.
Atuty projektu:
Spektakularny widok na Morze Marmara, który podnosi komfort codziennego życia.
Strategiczna lokalizacja w pobliżu szkół, uniwersytetów, szpitali oraz innych ważnych punktów usługowych.
Rozległe tereny zielone, obejmujące 60% całkowitej powierzchni projektu, zapewniające spokojne i przyjazne otoczenie.
Niskokondygnacyjna zabudowa z luksusowymi apartamentami klasy Super Deluxe oraz wysokiej jakości wykończeniem.
Elastyczny system płatności ratalnych oraz gotowe akty własności.
Dogodny dostęp do głównych arterii komunikacyjnych, w tym Metrobusu oraz autostrad TEM i E5.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca klub jachtowy, prywatną plażę oraz nadmorską promenadę.
Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość, co czyni go atrakcyjną inwestycją.
Przestronne apartamenty z balkonami i tarasami oferującymi wyjątkowe widoki.
Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring 24/7 oraz zamknięty parking, zapewniające mieszkańcom maksymalne bezpieczeństwo.