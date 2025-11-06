Mieszkanie w nowym budynku Hilal Hill Büyükçekmece

Hilal Hill Büyükçekmece to jeden z najbardziej prestiżowych projektów mieszkaniowych w dzielnicy Büyükçekmece w Stambule. Łączy zachwycające widoki na morze z luksusową architekturą i starannie dopracowanymi detalami. Dzięki doskonałej lokalizacji w pobliżu punktów usługowych, handlowych oraz rozległym terenom zielonym zajmującym 60% powierzchni inwestycji, kompleks zapewnia mieszkańcom spokojne i komfortowe warunki do życia.

Hilal Hill Büyükçekmece to idealny wybór dla osób poszukujących harmonijnego stylu życia, który łączy komfort, luksus i bliskość natury w sercu Stambułu.

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