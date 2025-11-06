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Mieszkanie w nowym budynku Aria Marin

Buyukcekmece, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
7
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ID: 38862
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Buyukcekmece

O kompleksie

Aria Marin na nowo definiuje nadmorski styl życia, oferując 285 nowoczesnych apartamentów w układach 1+1, 2+1, 4+1 oraz dwupoziomowych apartamentów (dupleksów) 2+2 i 4+2, rozmieszczonych harmonijnie w 12 eleganckich budynkach mieszkalnych.

Aria Marin zapewnia kompleksowe doświadczenie mieszkaniowe, łącząc komfort i elegancję z nowoczesnymi udogodnieniami oraz doskonałą lokalizacją w pobliżu plaży, mariny i najważniejszych połączeń komunikacyjnych.

Zalety projektu:

  • Prestiżowa lokalizacja w pobliżu plaży Büyükçekmece.

  • 285 apartamentów o zróżnicowanych układach.

  • Elastyczny plan płatności: 50% wpłaty początkowej oraz możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na 15 rat.

  • Odkryty basen zapewniający relaks i wypoczynek.

  • Tradycyjny hamam oraz sauna.

  • Nowoczesne centrum fitness.

  • Prywatne kino dostępne dla mieszkańców.

  • Całodobowy system ochrony i monitoringu (24/7).

  • Bezpieczny parking podziemny.

  • W odległości krótkiego spaceru od Metrobusu oraz Istanbul Marina.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Buyukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Aria Marin
Buyukcekmece, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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