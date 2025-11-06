Mieszkanie w nowym budynku Aria Marin

Aria Marin na nowo definiuje nadmorski styl życia, oferując 285 nowoczesnych apartamentów w układach 1+1, 2+1, 4+1 oraz dwupoziomowych apartamentów (dupleksów) 2+2 i 4+2, rozmieszczonych harmonijnie w 12 eleganckich budynkach mieszkalnych.
Aria Marin zapewnia kompleksowe doświadczenie mieszkaniowe, łącząc komfort i elegancję z nowoczesnymi udogodnieniami oraz doskonałą lokalizacją w pobliżu plaży, mariny i najważniejszych połączeń komunikacyjnych.
Zalety projektu:
Prestiżowa lokalizacja w pobliżu plaży Büyükçekmece.
285 apartamentów o zróżnicowanych układach.
Elastyczny plan płatności: 50% wpłaty początkowej oraz możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na 15 rat.
Odkryty basen zapewniający relaks i wypoczynek.
Tradycyjny hamam oraz sauna.
Nowoczesne centrum fitness.
Prywatne kino dostępne dla mieszkańców.
Całodobowy system ochrony i monitoringu (24/7).
Bezpieczny parking podziemny.
W odległości krótkiego spaceru od Metrobusu oraz Istanbul Marina.