  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beyoglu
  4. Mieszkanie w nowym budynku Golden Palace Halic

Mieszkanie w nowym budynku Golden Palace Halic

Beyoglu, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
12
Zostawić wniosek
ID: 38237
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beyoglu

O kompleksie

Prestiżowa lokalizacja w Beyoğlu z panoramicznym widokiem na Złoty Róg

Golden Palace Halic to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Beyoğlu – jednej z najbardziej tętniących życiem i historycznie najważniejszych dzielnic Stambułu. Inwestycja oferuje spektakularne panoramiczne widoki na Złoty Róg, łącząc komfort życia w centrum miasta z wyjątkowym urokiem nabrzeża. Bliskość placu Taksim, ulicy Istiklal oraz najważniejszych atrakcji kulturalnych sprawia, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Butikowy styl życia z komfortem hotelowym

Zaprojektowany jako kameralny, niskokondygnacyjny kompleks mieszkaniowy, Golden Palace Halic oferuje ograniczoną liczbę apartamentów, zapewniając mieszkańcom prywatność i ekskluzywny charakter. Hotelowa koncepcja projektu znajduje odzwierciedlenie w eleganckich wnętrzach, systemach inteligentnego domu, ogrzewaniu podłogowym, klimatyzacji oraz nowoczesnych rozwiązaniach automatyki budynkowej. Do dyspozycji mieszkańców pozostają centrum fitness, zagospodarowane tereny zielone, prywatny parking oraz całodobowa ochrona z personelem dostępnym przez całą dobę.

Wysoki potencjał inwestycyjny i atrakcyjne dochody z najmu

Golden Palace Halic stanowi doskonałą okazję inwestycyjną, szczególnie dla osób zainteresowanych wynajmem krótkoterminowym oraz platformami takimi jak Airbnb. Centralna lokalizacja, panoramiczne widoki na Złoty Róg oraz bliskość restauracji, sklepów i atrakcji turystycznych sprawiają, że projekt jest wyjątkowo atrakcyjny dla turystów i osób podróżujących służbowo. Kameralny charakter inwestycji oraz jej prestiżowa pozycja sprzyjają wysokiemu poziomowi obłożenia i stabilnym dochodom z wynajmu w jednej z najbardziej aktywnych części Stambułu.

Opis projektu

Golden Palace Halic to butikowy projekt mieszkaniowy w Beyoğlu (Stambuł), oferujący niskokondygnacyjne apartamenty z panoramicznym widokiem na Złoty Róg oraz nowoczesnym wystrojem inspirowanym standardem hotelowym.

Projekt łączy technologie inteligentnego domu, centrum fitness, tereny zielone, całodobową ochronę oraz dogodną lokalizację w pobliżu placu Taksim, ulicy Istiklal i głównych węzłów komunikacyjnych, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce do życia, jak i inwestycja pod wynajem krótkoterminowy.

10 najważniejszych zalet Golden Palace Halic

  1. Prestiżowa lokalizacja w Beyoğlu, w pobliżu placu Taksim i ulicy Istiklal.

  2. Panoramiczne widoki na historyczny Złoty Róg.

  3. Styl hotelowy zapewniający wysoki komfort i elegancki charakter inwestycji.

  4. Niskokondygnacyjny, butikowy budynek z ograniczoną liczbą apartamentów gwarantującą prywatność.

  5. Nowoczesne udogodnienia, w tym centrum fitness, prywatny parking i zagospodarowane tereny zielone.

  6. Całodobowa ochrona, monitoring CCTV oraz stała obsługa personelu.

  7. System inteligentnego domu, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe i nowoczesna automatyka.

  8. Doskonała komunikacja dzięki bliskości głównych dróg, transportu publicznego i taksówek wodnych.

  9. Wysoki potencjał wynajmu krótkoterminowego, w tym poprzez Airbnb, oraz atrakcyjne dochody z najmu.

  10. Spacerowa odległość do sklepów, restauracji, parków i najważniejszych atrakcji kulturalnych.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beyoglu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Comfort
Mahmutlar, Turcja
od
$144,022
Zespół mieszkaniowy Lake Terrace Village
Kargicak, Turcja
od
$132,810
Dzielnica mieszkaniowa New investment Properties for Sale in Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$117,450
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$931,209
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness center and views of the Bosphorus, 30 minutes away from the coast, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$1,49M
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Golden Palace Halic
Beyoglu, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New apartments and duplexes with Bosphorus views in Besiktas, Istanbul, Türkiye
Besiktas, Turcja
od
$280,552
Nowoczesny kompleks mieszkalny zaledwie 360 m od stacji metra Yildiz. Kompleks będzie miał dobrą infrastrukturę - całodobowe bezpieczeństwo, siłownię, przedszkole, zielone tereny rekreacyjne, ścieżki spacerowe i rowerowe.Dodatkowe możliwości Instalacja50% - płatność początkowa, pozostała kwo…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$425,314
Złożona infrastruktura:odkryty basenplac zabaw dla dziecisalongrillparkingcentrum fitnesssauna i sauna parowapokój gier z bilardaround-the@-@ clock secuirtyWyposażenie i wyposażenie w domu Internet bezprzewodowyCentralny system satelitarnyInterkom wideoKabina kuchennaPodwójne szybyDrzwi stal…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Alanya, Turcja
od
$186,215
Opcje wykończenia Gotowe
Ekskluzywny duplex 2+1 w luksusowym kompleksie The Maris Premiere Najlepsza cena na rynku - 165 000 euro! ✅ Dostępne pozwolenie na wynajem krótkoterminowy - duży plus i rzadkość. Szukasz prestiżowej nieruchomości w słonecznym tureckim raju? Przedstawiamy ten umeblowany duplex 2+1 w e…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje