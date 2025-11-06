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Mieszkanie w nowym budynku Benesta Center

Bahcelievler, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
11
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ID: 38234
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bahcelievler

O kompleksie

Benesta Center to prestiżowy kompleks wielofunkcyjny realizowany przez Benesta Construction, zlokalizowany w samym sercu dzielnicy Şirinevler w Stambule. Projekt łączy luksusowe apartamenty, nowoczesne powierzchnie biurowe oraz lokale handlowe w jednym eleganckim kompleksie.

Benesta Center oferuje panoramiczne widoki na miasto, system inteligentnego domu (Smart Home), kryty basen, spa, siłownię oraz całodobową ochronę. To idealne miejsce zarówno do komfortowego życia na najwyższym poziomie, jak i do bezpiecznej oraz dochodowej inwestycji w centrum Stambułu.

10 najważniejszych zalet Benesta Center:

  1. Doskonała lokalizacja w Şirinevler – centralna część Stambułu z łatwym dostępem do metra, centrów handlowych i dzielnic biznesowych.

  2. Koncepcja wielofunkcyjna (Mixed-Use) – połączenie mieszkań, biur i lokali handlowych zapewniające maksymalną funkcjonalność.

  3. System Smart Home – zdalne sterowanie oświetleniem, bezpieczeństwem oraz temperaturą.

  4. Luksusowe wnętrza – przestronne układy mieszkań, wysokiej jakości wykończenie i nowoczesny design.

  5. Panoramiczne widoki – imponujące widoki na panoramę Stambułu oraz cieśninę Bosfor.

  6. Bogata infrastruktura rekreacyjna – siłownia, kryty basen, spa, place zabaw dla dzieci oraz eleganckie strefy wypoczynku.

  7. Całodobowa ochrona i usługi concierge – profesjonalna recepcja oraz monitoring 24/7.

  8. Podziemny parking – przestronne i bezpieczne miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz gości.

  9. Ekologiczne rozwiązania – energooszczędne systemy oraz zrównoważone technologie budowlane.

  10. Wysoki potencjał inwestycyjny – atrakcyjne stopy zwrotu z wynajmu oraz duże zainteresowanie wśród międzynarodowych inwestorów.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bahcelievler, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

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Mieszkanie w nowym budynku Benesta Center
Bahcelievler, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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