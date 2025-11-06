Mieszkanie w nowym budynku Benesta Center

Benesta Center to prestiżowy kompleks wielofunkcyjny realizowany przez Benesta Construction, zlokalizowany w samym sercu dzielnicy Şirinevler w Stambule. Projekt łączy luksusowe apartamenty, nowoczesne powierzchnie biurowe oraz lokale handlowe w jednym eleganckim kompleksie.

Benesta Center oferuje panoramiczne widoki na miasto, system inteligentnego domu (Smart Home), kryty basen, spa, siłownię oraz całodobową ochronę. To idealne miejsce zarówno do komfortowego życia na najwyższym poziomie, jak i do bezpiecznej oraz dochodowej inwestycji w centrum Stambułu.

10 najważniejszych zalet Benesta Center: