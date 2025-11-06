Mieszkanie w nowym budynku Benesta Center

Benesta Center to prestiżowy kompleks wielofunkcyjny realizowany przez Benesta Construction, zlokalizowany w samym sercu dzielnicy Şirinevler w Stambule. Projekt łączy luksusowe apartamenty, nowoczesne powierzchnie biurowe oraz lokale handlowe w jednym eleganckim kompleksie.
Benesta Center oferuje panoramiczne widoki na miasto, system inteligentnego domu (Smart Home), kryty basen, spa, siłownię oraz całodobową ochronę. To idealne miejsce zarówno do komfortowego życia na najwyższym poziomie, jak i do bezpiecznej oraz dochodowej inwestycji w centrum Stambułu.
10 najważniejszych zalet Benesta Center:
Doskonała lokalizacja w Şirinevler – centralna część Stambułu z łatwym dostępem do metra, centrów handlowych i dzielnic biznesowych.
Koncepcja wielofunkcyjna (Mixed-Use) – połączenie mieszkań, biur i lokali handlowych zapewniające maksymalną funkcjonalność.
System Smart Home – zdalne sterowanie oświetleniem, bezpieczeństwem oraz temperaturą.
Luksusowe wnętrza – przestronne układy mieszkań, wysokiej jakości wykończenie i nowoczesny design.
Panoramiczne widoki – imponujące widoki na panoramę Stambułu oraz cieśninę Bosfor.
Bogata infrastruktura rekreacyjna – siłownia, kryty basen, spa, place zabaw dla dzieci oraz eleganckie strefy wypoczynku.
Całodobowa ochrona i usługi concierge – profesjonalna recepcja oraz monitoring 24/7.
Podziemny parking – przestronne i bezpieczne miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz gości.
Ekologiczne rozwiązania – energooszczędne systemy oraz zrównoważone technologie budowlane.
Wysoki potencjał inwestycyjny – atrakcyjne stopy zwrotu z wynajmu oraz duże zainteresowanie wśród międzynarodowych inwestorów.