Mieszkanie w nowym budynku Karmar Sakura

Karmar Sakura to nowoczesny kompleks mieszkaniowy, który harmonijnie łączy komfort, funkcjonalność i długoterminową stabilność dla rodzin planujących życie w Stambule. Projekt wyróżnia się przestronnymi układami mieszkań, starannie zaprojektowanymi terenami zielonymi oraz zintegrowanymi usługami codziennego użytku, tworząc przestrzeń dostosowaną do realnych potrzeb mieszkańców, a nie tylko chwilowych trendów. Dodatkowym atutem są lokale handlowo-usługowe na terenie osiedla, dzięki którym mieszkańcy mają łatwy dostęp do najważniejszych usług bez konieczności opuszczania kompleksu.
Jako inwestycja Karmar Sakura stanowi atrakcyjną propozycję dla osób poszukujących nieruchomości o niższym poziomie ryzyka i stabilnym popycie na wynajem. Przestronne mieszkania rodzinne w dobrze skomunikowanej lokalizacji przyciągają najemców długoterminowych, ograniczając okresy pustostanów i ułatwiając zarządzanie nieruchomością. Ekologiczne rozwiązania budowlane, bogata strefa wellness oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa dodatkowo zwiększają atrakcyjność projektu zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów ceniących trwałość, komfort i długoterminowy wzrost wartości.
10 najważniejszych zalet Karmar Sakura
Doskonała lokalizacja przy trasie Basin Express, w jednej z najszybciej rozwijających się części Stambułu.
Budowa zgodna z zasadami ekologicznego budownictwa (Green Building), z systemem ponownego wykorzystania wody deszczowej.
Teren o powierzchni 23 736 m² z pięknie zagospodarowanymi ogrodami i alejkami spacerowymi.
Przestronne apartamenty 2+1, 3+1 i 4+1 z dużymi balkonami.
57 lokali handlowo-usługowych zapewniających wygodę na co dzień.
Bogata infrastruktura sportowa i rekreacyjna, w tym boisko do koszykówki oraz centrum fitness.
Oddzielne baseny i strefy fitness dla kobiet i mężczyzn, zapewniające prywatność i komfort.
Strefa wellness z sauną oraz tradycyjnym tureckim hammamem.
Całodobowy system bezpieczeństwa (24/7), obejmujący monitoring, alarm przeciwpożarowy oraz profesjonalną ochronę.
Zaledwie kilka minut od metra, największych centrów handlowych, szpitali oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule.