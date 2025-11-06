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Mieszkanie w nowym budynku Karmar Sakura

Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
6
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ID: 38220
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar

O kompleksie

Karmar Sakura to nowoczesny kompleks mieszkaniowy, który harmonijnie łączy komfort, funkcjonalność i długoterminową stabilność dla rodzin planujących życie w Stambule. Projekt wyróżnia się przestronnymi układami mieszkań, starannie zaprojektowanymi terenami zielonymi oraz zintegrowanymi usługami codziennego użytku, tworząc przestrzeń dostosowaną do realnych potrzeb mieszkańców, a nie tylko chwilowych trendów. Dodatkowym atutem są lokale handlowo-usługowe na terenie osiedla, dzięki którym mieszkańcy mają łatwy dostęp do najważniejszych usług bez konieczności opuszczania kompleksu.

Jako inwestycja Karmar Sakura stanowi atrakcyjną propozycję dla osób poszukujących nieruchomości o niższym poziomie ryzyka i stabilnym popycie na wynajem. Przestronne mieszkania rodzinne w dobrze skomunikowanej lokalizacji przyciągają najemców długoterminowych, ograniczając okresy pustostanów i ułatwiając zarządzanie nieruchomością. Ekologiczne rozwiązania budowlane, bogata strefa wellness oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa dodatkowo zwiększają atrakcyjność projektu zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów ceniących trwałość, komfort i długoterminowy wzrost wartości.

10 najważniejszych zalet Karmar Sakura

  1. Doskonała lokalizacja przy trasie Basin Express, w jednej z najszybciej rozwijających się części Stambułu.

  2. Budowa zgodna z zasadami ekologicznego budownictwa (Green Building), z systemem ponownego wykorzystania wody deszczowej.

  3. Teren o powierzchni 23 736 m² z pięknie zagospodarowanymi ogrodami i alejkami spacerowymi.

  4. Przestronne apartamenty 2+1, 3+1 i 4+1 z dużymi balkonami.

  5. 57 lokali handlowo-usługowych zapewniających wygodę na co dzień.

  6. Bogata infrastruktura sportowa i rekreacyjna, w tym boisko do koszykówki oraz centrum fitness.

  7. Oddzielne baseny i strefy fitness dla kobiet i mężczyzn, zapewniające prywatność i komfort.

  8. Strefa wellness z sauną oraz tradycyjnym tureckim hammamem.

  9. Całodobowy system bezpieczeństwa (24/7), obejmujący monitoring, alarm przeciwpożarowy oraz profesjonalną ochronę.

  10. Zaledwie kilka minut od metra, największych centrów handlowych, szpitali oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bagcilar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Mieszkanie w nowym budynku Karmar Sakura
Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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