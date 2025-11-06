Mieszkanie w nowym budynku As Concept

As Concept to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Bağcılar w Stambule. Oferuje apartamenty o różnych układach – od 1+1 do 4+1. Wszystkie mieszkania posiadają przestronne balkony oraz elegancki, nowoczesny design. Projekt łączy komfort z nowoczesnym stylem życia. Dzięki doskonałej lokalizacji w pobliżu centrów biznesowych oraz głównych węzłów komunikacyjnych stanowi doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.

Projekt As Concept zajmuje powierzchnię 61 489 m² i obejmuje 605 mieszkań rozmieszczonych w trzech budynkach. Kompleks oferuje szeroki wybór udogodnień, takich jak basen, sauna, centrum fitness, restauracje, kino oraz sale rekreacyjne i aktywności, zapewniając mieszkańcom wyjątkowy komfort i wysoki standard życia.

10 najważniejszych zalet projektu As Concept