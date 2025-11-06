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Mieszkanie w nowym budynku As Concept

Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
8
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ID: 38216
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar

O kompleksie

As Concept to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Bağcılar w Stambule. Oferuje apartamenty o różnych układach – od 1+1 do 4+1. Wszystkie mieszkania posiadają przestronne balkony oraz elegancki, nowoczesny design. Projekt łączy komfort z nowoczesnym stylem życia. Dzięki doskonałej lokalizacji w pobliżu centrów biznesowych oraz głównych węzłów komunikacyjnych stanowi doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.

Projekt As Concept zajmuje powierzchnię 61 489 m² i obejmuje 605 mieszkań rozmieszczonych w trzech budynkach. Kompleks oferuje szeroki wybór udogodnień, takich jak basen, sauna, centrum fitness, restauracje, kino oraz sale rekreacyjne i aktywności, zapewniając mieszkańcom wyjątkowy komfort i wysoki standard życia.

10 najważniejszych zalet projektu As Concept

  1. Strategiczna lokalizacja w Bağcılar, blisko stacji metra i głównych tras komunikacyjnych.

  2. Różnorodne opcje mieszkaniowe, w tym standardowe apartamenty oraz dwupoziomowe mieszkania (dupleksy).

  3. Rozległe tereny zielone zapewniające spokojne i zdrowe otoczenie.

  4. Duże balkony we wszystkich mieszkaniach, zwiększające komfort codziennego życia.

  5. Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca baseny, saunę i siłownię.

  6. Bliskość centrów handlowych, szpitali oraz uniwersytetów.

  7. Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi, zgodna z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa.

  8. Atrakcyjna inwestycja z wysokim potencjałem dochodów z wynajmu.

  9. Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego.

  10. Elastyczne opcje płatności, w tym możliwość rozłożenia płatności na raty do 24 miesięcy.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bagcilar, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku As Concept
Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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