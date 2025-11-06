Mieszkanie w nowym budynku As Concept

As Concept to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Bağcılar w Stambule. Oferuje apartamenty o różnych układach – od 1+1 do 4+1. Wszystkie mieszkania posiadają przestronne balkony oraz elegancki, nowoczesny design. Projekt łączy komfort z nowoczesnym stylem życia. Dzięki doskonałej lokalizacji w pobliżu centrów biznesowych oraz głównych węzłów komunikacyjnych stanowi doskonały wybór zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.
Projekt As Concept zajmuje powierzchnię 61 489 m² i obejmuje 605 mieszkań rozmieszczonych w trzech budynkach. Kompleks oferuje szeroki wybór udogodnień, takich jak basen, sauna, centrum fitness, restauracje, kino oraz sale rekreacyjne i aktywności, zapewniając mieszkańcom wyjątkowy komfort i wysoki standard życia.
10 najważniejszych zalet projektu As Concept
Strategiczna lokalizacja w Bağcılar, blisko stacji metra i głównych tras komunikacyjnych.
Różnorodne opcje mieszkaniowe, w tym standardowe apartamenty oraz dwupoziomowe mieszkania (dupleksy).
Rozległe tereny zielone zapewniające spokojne i zdrowe otoczenie.
Duże balkony we wszystkich mieszkaniach, zwiększające komfort codziennego życia.
Bogata infrastruktura rekreacyjna, obejmująca baseny, saunę i siłownię.
Bliskość centrów handlowych, szpitali oraz uniwersytetów.
Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi, zgodna z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa.
Atrakcyjna inwestycja z wysokim potencjałem dochodów z wynajmu.
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego.
Elastyczne opcje płatności, w tym możliwość rozłożenia płatności na raty do 24 miesięcy.