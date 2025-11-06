Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.

Ekskluzywny duplex 2+1 w luksusowym kompleksie The Maris Premiere

Najlepsza cena na rynku - 165 000 euro!

✅ Dostępne pozwolenie na wynajem krótkoterminowy - duży plus i rzadkość.

Szukasz prestiżowej nieruchomości w słonecznym tureckim raju?

Przedstawiamy ten umeblowany duplex 2+1 w elitarnym kompleksie The Maris Premiere (Avsallar, Alanya) - idealne połączenie luksusu, komfortu i atrakcyjności inwestycyjnej.

Kluczowe cechy

Typ nieruchomości: Duplex

Powierzchnia: 109 m²

Liczba sypialni: 2

Liczba łazienek: 2

Meble i sprzęt AGD: W cenie

Klasa: Luksus

Lokalizacja: Avsallar, Alanya (Turcja)

Odległość od morza: 600 metrów

Dlaczego ta nieruchomość?

✅ Konkurencyjna cena: 165 000 EUR – wyjątkowa okazja nabycia luksusowej nieruchomości w atrakcyjnej cenie.

✅ Oferta „pod klucz”: w pełni umeblowane mieszkanie – zamieszkaj natychmiast!

✅ Prestiżowa lokalizacja: ekologiczna dzielnica Avsallar z rozwiniętą infrastrukturą i bliskością morza (600 m, 8 minut spacerem).

✅ Dostępne pozwolenie na wynajem krótkoterminowy – duży plus i rzadkość na rynku.

✅ Wysoki potencjał wynajmu: Alanya odwiedza ponad 15 milionów turystów rocznie – Twoja nieruchomość zawsze będzie poszukiwana do wynajęcia.

Luksus i komfort: zalety kompleksu

Architektura: nowoczesny kompleks o niskiej zabudowie z eleganckim designem, który łączy styl i funkcjonalność.

Panoramiczne widoki: zapierające dech w piersiach widoki na góry i egzotyczny basen z apartamentu.

Bezpośredni dostęp do basenu: indywidualne apartamenty z prywatnym dostępem do basenu. Pełne zarządzanie nieruchomością: profesjonalna obsługa zajmie się Twoją nieruchomością, jeśli nie jesteś stałym mieszkańcem.

Infrastruktura godna pięciogwiazdkowego hotelu

Zagospodarowany teren z ogrodem i egzotyczną „wyspą”.

150-metrowy basen zewnętrzny, podgrzewany zimą, umożliwia pływanie przez cały rok!

Strefa relaksu nad wodą z leżakami i zacienionymi miejscami.

Siłownia, sauna i hammam dla relaksu i dobrego samopoczucia.

Kino na kameralne rodzinne wieczory.

Plac zabaw dla dzieci i strefa sportowa do aktywnego wypoczynku.

Miejsce do grillowania na świeżym powietrzu.

Parking zewnętrzny dla Twojego samochodu.

Całodobowa ochrona i monitoring wideo zapewniają Twoje bezpieczeństwo.

Profesjonalny dozorca szybko rozwiąże wszelkie problemy.

Korzyści z zakupu

Gotowy biznes wynajmu: wysoki popyt na wynajem krótkoterminowy dzięki lokalizacji i infrastrukturze.

Dochód pasywny: profesjonalne zarządzanie uwolni Cię od kłopotów związanych z wynajmem nieruchomości.

Miejsce do życia i relaksu: ciesz się śródziemnomorskim klimatem i najwyższym komfortem.

Niezawodność inwestycyjna: ceny nieruchomości w Alanyi stale przewyższają średnią turecką.

Nie przegap szansy na zostanie właścicielem luksusowej nieruchomości w jednym z najpopularniejszych kurortów na świecie!

✅ Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na wizytę online lub osobiście.

Twoje nowe życie nad morzem zaczyna się tutaj – w The Maris Premiere!