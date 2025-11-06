Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.

  1. Realting.com
Alanya, Turcja
od
$196,879
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
21
ID: 33234
Data aktualizacji: 30.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ekskluzywny duplex 2+1 w luksusowym kompleksie The Maris Premiere

Najlepsza cena na rynku - 165 000 euro!
✅ Dostępne pozwolenie na wynajem krótkoterminowy - duży plus i rzadkość.

Szukasz prestiżowej nieruchomości w słonecznym tureckim raju?
Przedstawiamy ten umeblowany duplex 2+1 w elitarnym kompleksie The Maris Premiere (Avsallar, Alanya) - idealne połączenie luksusu, komfortu i atrakcyjności inwestycyjnej.

Kluczowe cechy

  • Typ nieruchomości: Duplex
  • Powierzchnia: 109 m²
  • Liczba sypialni: 2
  • Liczba łazienek: 2
  • Meble i sprzęt AGD: W cenie
  • Klasa: Luksus
  • Lokalizacja: Avsallar, Alanya (Turcja)
  • Odległość od morza: 600 metrów

Dlaczego ta nieruchomość?

✅ Konkurencyjna cena: 165 000 EUR – wyjątkowa okazja nabycia luksusowej nieruchomości w atrakcyjnej cenie.
✅ Oferta „pod klucz”: w pełni umeblowane mieszkanie – zamieszkaj natychmiast!
✅ Prestiżowa lokalizacja: ekologiczna dzielnica Avsallar z rozwiniętą infrastrukturą i bliskością morza (600 m, 8 minut spacerem).
✅ Dostępne pozwolenie na wynajem krótkoterminowy – duży plus i rzadkość na rynku.
✅ Wysoki potencjał wynajmu: Alanya odwiedza ponad 15 milionów turystów rocznie – Twoja nieruchomość zawsze będzie poszukiwana do wynajęcia.

Luksus i komfort: zalety kompleksu

  • Architektura: nowoczesny kompleks o niskiej zabudowie z eleganckim designem, który łączy styl i funkcjonalność.
  • Panoramiczne widoki: zapierające dech w piersiach widoki na góry i egzotyczny basen z apartamentu.
  • Bezpośredni dostęp do basenu: indywidualne apartamenty z prywatnym dostępem do basenu. Pełne zarządzanie nieruchomością: profesjonalna obsługa zajmie się Twoją nieruchomością, jeśli nie jesteś stałym mieszkańcem.

Infrastruktura godna pięciogwiazdkowego hotelu

  • Zagospodarowany teren z ogrodem i egzotyczną „wyspą”.
  • 150-metrowy basen zewnętrzny, podgrzewany zimą, umożliwia pływanie przez cały rok!
  • Strefa relaksu nad wodą z leżakami i zacienionymi miejscami.
  • Siłownia, sauna i hammam dla relaksu i dobrego samopoczucia.
  • Kino na kameralne rodzinne wieczory.
  • Plac zabaw dla dzieci i strefa sportowa do aktywnego wypoczynku.
  • Miejsce do grillowania na świeżym powietrzu.
  • Parking zewnętrzny dla Twojego samochodu.
  • Całodobowa ochrona i monitoring wideo zapewniają Twoje bezpieczeństwo.
  • Profesjonalny dozorca szybko rozwiąże wszelkie problemy.

Korzyści z zakupu

  • Gotowy biznes wynajmu: wysoki popyt na wynajem krótkoterminowy dzięki lokalizacji i infrastrukturze.
  • Dochód pasywny: profesjonalne zarządzanie uwolni Cię od kłopotów związanych z wynajmem nieruchomości.
  • Miejsce do życia i relaksu: ciesz się śródziemnomorskim klimatem i najwyższym komfortem.
  • Niezawodność inwestycyjna: ceny nieruchomości w Alanyi stale przewyższają średnią turecką.

Nie przegap szansy na zostanie właścicielem luksusowej nieruchomości w jednym z najpopularniejszych kurortów na świecie!

✅ Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na wizytę online lub osobiście.

Twoje nowe życie nad morzem zaczyna się tutaj – w The Maris Premiere!

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
