Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.

Ekskluzywny duplex 2+1 w luksusowym kompleksie The Maris Premiere
Najlepsza cena na rynku - 165 000 euro!
✅ Dostępne pozwolenie na wynajem krótkoterminowy - duży plus i rzadkość.
Szukasz prestiżowej nieruchomości w słonecznym tureckim raju?
Przedstawiamy ten umeblowany duplex 2+1 w elitarnym kompleksie The Maris Premiere (Avsallar, Alanya) - idealne połączenie luksusu, komfortu i atrakcyjności inwestycyjnej.
Kluczowe cechy
- Typ nieruchomości: Duplex
- Powierzchnia: 109 m²
- Liczba sypialni: 2
- Liczba łazienek: 2
- Meble i sprzęt AGD: W cenie
- Klasa: Luksus
- Lokalizacja: Avsallar, Alanya (Turcja)
- Odległość od morza: 600 metrów
Dlaczego ta nieruchomość?
✅ Konkurencyjna cena: 165 000 EUR – wyjątkowa okazja nabycia luksusowej nieruchomości w atrakcyjnej cenie.
✅ Oferta „pod klucz”: w pełni umeblowane mieszkanie – zamieszkaj natychmiast!
✅ Prestiżowa lokalizacja: ekologiczna dzielnica Avsallar z rozwiniętą infrastrukturą i bliskością morza (600 m, 8 minut spacerem).
✅ Dostępne pozwolenie na wynajem krótkoterminowy – duży plus i rzadkość na rynku.
✅ Wysoki potencjał wynajmu: Alanya odwiedza ponad 15 milionów turystów rocznie – Twoja nieruchomość zawsze będzie poszukiwana do wynajęcia.
Luksus i komfort: zalety kompleksu
- Architektura: nowoczesny kompleks o niskiej zabudowie z eleganckim designem, który łączy styl i funkcjonalność.
- Panoramiczne widoki: zapierające dech w piersiach widoki na góry i egzotyczny basen z apartamentu.
- Bezpośredni dostęp do basenu: indywidualne apartamenty z prywatnym dostępem do basenu. Pełne zarządzanie nieruchomością: profesjonalna obsługa zajmie się Twoją nieruchomością, jeśli nie jesteś stałym mieszkańcem.
Infrastruktura godna pięciogwiazdkowego hotelu
- Zagospodarowany teren z ogrodem i egzotyczną „wyspą”.
- 150-metrowy basen zewnętrzny, podgrzewany zimą, umożliwia pływanie przez cały rok!
- Strefa relaksu nad wodą z leżakami i zacienionymi miejscami.
- Siłownia, sauna i hammam dla relaksu i dobrego samopoczucia.
- Kino na kameralne rodzinne wieczory.
- Plac zabaw dla dzieci i strefa sportowa do aktywnego wypoczynku.
- Miejsce do grillowania na świeżym powietrzu.
- Parking zewnętrzny dla Twojego samochodu.
- Całodobowa ochrona i monitoring wideo zapewniają Twoje bezpieczeństwo.
- Profesjonalny dozorca szybko rozwiąże wszelkie problemy.
Korzyści z zakupu
- Gotowy biznes wynajmu: wysoki popyt na wynajem krótkoterminowy dzięki lokalizacji i infrastrukturze.
- Dochód pasywny: profesjonalne zarządzanie uwolni Cię od kłopotów związanych z wynajmem nieruchomości.
- Miejsce do życia i relaksu: ciesz się śródziemnomorskim klimatem i najwyższym komfortem.
- Niezawodność inwestycyjna: ceny nieruchomości w Alanyi stale przewyższają średnią turecką.
Nie przegap szansy na zostanie właścicielem luksusowej nieruchomości w jednym z najpopularniejszych kurortów na świecie!
✅ Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na wizytę online lub osobiście.
Twoje nowe życie nad morzem zaczyna się tutaj – w The Maris Premiere!