Mieszkanie w nowym budynku Antalya Altıntaş

Aksu, Turcja
Cena na żądanie
;
11
ID: 33256
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Aksu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Przeniesienie
Antalya / Altıntaş- Nowoczesne życie, Gotowy do dostawy

W maju 2026 r. planowany jest nasz projekt mieszkaniowy.

Projekt składa się z 432 apartamentów z szeroką gamą układów od 1 + 1 do 5 + 1, zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnych potrzeb w zakresie stylu życia i inwestycji.

Dostępny elastyczny plan płatności:
• 50% zaliczki
• 50% do zapłaty w ciągu 12 miesięcy

Altıntaşwyróżnia się nowoczesną architekturą, wysokimi standardami konstrukcyjnymi oraz starannie zaprojektowanymi przestrzeniami mieszkalnymi, oferującymi doskonałą okazję zarówno do życia, jak i inwestycji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, plany pięter oraz profesjonalną prezentację, prosimy o kontakt z nami.

Lokalizacja na mapie

Aksu, Turcja
Sklepy spożywcze
Transport
Rekreacja

