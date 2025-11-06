Mieszkanie w nowym budynku Antalya Altıntaş

Antalya / Altıntaş- Nowoczesne życie, Gotowy do dostawy
W maju 2026 r. planowany jest nasz projekt mieszkaniowy.
Projekt składa się z 432 apartamentów z szeroką gamą układów od 1 + 1 do 5 + 1, zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnych potrzeb w zakresie stylu życia i inwestycji.
Dostępny elastyczny plan płatności:
• 50% zaliczki
• 50% do zapłaty w ciągu 12 miesięcy
Altıntaşwyróżnia się nowoczesną architekturą, wysokimi standardami konstrukcyjnymi oraz starannie zaprojektowanymi przestrzeniami mieszkalnymi, oferującymi doskonałą okazję zarówno do życia, jak i inwestycji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, plany pięter oraz profesjonalną prezentację, prosimy o kontakt z nami.