Willa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)

Dosemealti, Turcja
Cena na żądanie
39 1
ID: 33190
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Dosemealti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Odkryj prestiżowy styl życia willi w przyrodzie, zaprojektowany dla komfortu, technologii i długoterminowej wartości.

PRZEGLĄD PROJEKTU

  • Łączna powierzchnia gruntów: 36,666 m2
  • Zielone Obszary i Udogodnienia Społeczne: 11,445 m2
  • Data rozpoczęcia projektu: Marzec 2024
  • Zakończenie programu: Marzec 2026
  • Dostawa: Wiosna 2026
  • Wille ogółem: 79
    • 35 Odłączone wille
    • 44 Oddzielone wille

RODZAJE I CENY WILLI

  • Odłączony 5 + 1 Wille
    • 340,71 m2 (brutto)
    • Pozostało tylko 7 jednostek
    • 75 000 000 TL
  • Półwyselekcjonowane 4 + 1 Wille
    • 309,24 m2 (brutto)
    • Pozostało tylko 17 jednostek
    • 48 000 000 TL

📍 LOKACJA

  • Adres: Altınkale - Döşemealtı / ANTALYA
  • Film promocyjny:
    https: / / youtu.be / XLDKOozVZwE

🌟 ZASADY SPOŁECZNE

  • Place zabaw dla dzieci
  • Sąd do koszykówki
  • Sąd tenisowy
  • Sąd do spraw siatkówki
  • W pełni wyposażone centrum fitness
  • Café Prime
  • Basen odkryty
  • Basen dla dzieci
  • Obszary parku tematycznego

🏡 WILLA

  • KNX System inteligentnego domu
  • VRF System kontroli klimatu
  • Ogrzewanie podłogowe
  • Automatyczny system mieszania
  • System wykrywania wycieków wody
  • System wykrywania i alarmowania pożaru
  • Zaawansowany system ostrzegania o bezpieczeństwie (energia elektryczna i gaz ziemny)

🛡 FUNDUSZ PROJEKTU

  • System bezpieczeństwa strony 24 / 7
  • Generator kopii zapasowej pełnej pojemności
  • Okryty obszar parkingowy
  • Prywatny ogród dla każdej willi
  • Prywatny odkryty basen (Oddzielone wille)
  • System zmiękczania wody
  • 3- Meter wysokość sufitu netto
  • Backup zbiornik wody i wodór System
  • Mechaniczna fasada ceramiczna z izolacją termiczną
  • Okna aluminiowe z izolacją cieplną i dźwiękową
    • Comfort Glass (% 50 Heat /% 33 Light Isulation)
  • Pralnia i przechowalnia

Lokalizacja na mapie

Dosemealti, Turcja

Wideo recenzja willa EXCLUSIVE VILLA PROJECT | ANTALYA – DÖŞEMEALTI (ALTINKALE)

