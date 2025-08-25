Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi

Mieszkania przy Ulicy z Centrami Handlowymi i Kawiarniami w Antalyi, Kepez

Luksusowe mieszkania znajdują się w Kepez, w dzielnicy Gülveren. Region szybko się rozwinął dzięki projektom transformacji obszarów miejskich i przyciągnął inwestorów i nabywców. Stało się centrum przyciągania dzięki dużym możliwościom inwestycyjnym i rozsądnym cenom. Region ten jest preferowany ze względu na bliskość centrum miasta, obiektów socjalnych i morza.

Mieszkania znajdują się w odległości krótkiego spaceru od rynków, centrów handlowych, szpitali i banków, 3 km od centrum handlowego Erasta, 3,8 km od centrum handlowego Özdilek, 4 km od dworca autobusowego w Antalyi i centrum handlowego 5M Migros, 4,5 km od plaż Konyaaltı, 6 km od MarkAntalya Centrum handlowe, 7 km od centrum Antalyi i 17 km od lotniska w Antalyi.

W 5-blokowym projekcie znajdują się 33 sklepy komercyjne i łącznie 359 mieszkań w wariantach od 1+1 do 4+1. Powierzchnia terenu wynosi 18 003 m². Mieszkania 1+1 oraz mieszkania 2+1, 3+1, 4+1 mają odmienne cechy luksusowego kompleksu.

W bloku, w którym znajdują się mieszkania 2+1, 3+1, 4+1, znajdują się baseny kryte i odkryte, basen dla dzieci, siłownia, sala do pilatesu, sauna, klub dla dzieci, parkingi wewnętrzne, kawiarnie, całodobowy system ochrony, tereny spacerowe i dozorca. Ponadto wiele mieszkań na terenie kompleksu ma widok na morze i miasto.

Mieszkania 2-pokojowe posiadają pokój dzienny, kuchnię na otwartym planie, łazienkę, łazienkę en-suite, garderobę i balkon. Mieszkania 3-pokojowe posiadają pokój dzienny, oddzielną kuchnię, łazienkę, łazienkę en-suite, garderobę i balkon.

Mieszkania na sprzedaż w Antalyi są wyposażone w drzwi stalowe, kuchnie w zabudowie, systemy inteligentnego domu, klimatyzację w każdym pokoju, kocioł dwufunkcyjny, ogrzewanie podłogowe, kuchenkę mikrofalową, oświetlenie LED, szatnię, centralny system satelitarny, internet i kabinę prysznicową .

