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Mieszkania na sprzedaż w Arabia Saudyjska

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Ha’il
6
Baqa
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7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Jeddah, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Jeddah, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Liczba kondygnacji 47
Wybrzeże Morza Czerwonego w Arabii SaudyjskiejTrump Tower Jeddah jest pierwszym adresem klas…
$469,982
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Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194658Cena: 66,878 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkowi…
$77,196
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Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/6
dowód tożsamości 34194660Cena: 98,736 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkowi…
$113,970
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34194662Cena: 103,309 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkow…
$119,248
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Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194666Cena: 106,820 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkow…
$123,301
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Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34194654Cena: 60,543 euro Populacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkow…
$69,884
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Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194656Cena: 63,456 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkowi…
$73,246
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Typy nieruchomości w Arabia Saudyjska.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Arabia Saudyjska

Tanie
Luksusowe
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