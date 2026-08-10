Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Arabia Saudyjska
  3. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arabia Saudyjska

;
Nadżran
3
Sharurah
3
Ha’il
6
Baqa
6
10 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Jeddah, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Jeddah, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Liczba kondygnacji 47
Wybrzeże Morza Czerwonego w Arabii SaudyjskiejTrump Tower Jeddah jest pierwszym adresem klas…
$469,982
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Sharurah, Arabia Saudyjska
Willa 5 pokojów
Sharurah, Arabia Saudyjska
Pokoje 5
Powierzchnia 133 m²
Urocza willa z pensjonatem jest na sprzedaż w 7400 Kaposvár, South Transdanubia. Miasto uniw…
$185,321
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194658Cena: 66,878 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkowi…
$77,196
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/6
dowód tożsamości 34194660Cena: 98,736 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkowi…
$113,970
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Sharurah, Arabia Saudyjska
Dom 6 pokojów
Sharurah, Arabia Saudyjska
Pokoje 6
Powierzchnia 128 m²
Małe miasteczko Igal znajduje się w południowej Transdanubii / Węgry, ok. 40 km od jeziora B…
$147,080
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34194662Cena: 103,309 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkow…
$119,248
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie 2 pokoi
Ha’il, Arabia Saudyjska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194666Cena: 106,820 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 2Powierzchnia całkow…
$123,301
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34194654Cena: 60,543 euro Populacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkow…
$69,884
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Sharurah, Arabia Saudyjska
Willa 3 pokoi
Sharurah, Arabia Saudyjska
Pokoje 3
Powierzchnia 103 m²
W miejscowości Polanyi (niemiecki: Polern), położony 25 minut jazdy od Kaposvar, z populacją…
$171,789
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ha’il, Arabia Saudyjska
Mieszkanie
Ha’il, Arabia Saudyjska
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/6
dowód tożsamości 34194656Cena: 63,456 euroPopulacja: Sunny BeachPokój: 1Powierzchnia całkowi…
$73,246
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Arabia Saudyjska.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Arabia Saudyjska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się