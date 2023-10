Novye apartamenty v ekologicheski chistom rayone Avsallar - Alaniya

Avsallar, Turcja

od €149,000

50–103 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! GAIA to nowy kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Avsallar od dewelopera ULAŞ YAPİ. Avsallar ( Avsallar ) — Śródziemnomorski kurort położony w południowej Turcji, 140 km od lotniska w Antalyi i 20 km od Alanyi. To miejsce słynie z naturalnego piękna, dużej zieleni i bogatego wyboru rozrywki: restauracji, barów, dyskotek, bazaru w centrum miasta, sklepów i sklepów z pamiątkami. Infrastruktura: - Parking kryty; - sala fitness; - basen odkryty; - sauna; - Pokój parowy; - strefa grillowa; - Pokój zadaszony dla dzieci; - plac zabaw; - nadzór wideo; - Concierge; - Generator. Lokalizacja: Odległość do morza wynosi 1000 m. Odległość do centrum Avsallar wynosi 150 m. Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam wszystko o rynku nieruchomości w Turcji!