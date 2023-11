Apartamenty v novom butik-proekte - rayon Oba Alaniya

Avsallar, Turcja

od €149,900

85–135 m² 2

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Yildirim Deluxe to nowy stylowy kompleks mieszkaniowy ze wszystkimi udogodnieniami, z naciskiem na wyważony rytm życia i beztroskie wakacje. Kompleks położony jest w jednej z najcichszych i najwygodniejszych części Alanyi - Avsallar. Obszar ten znany jest z piaszczystych plaż i naturalnych piękności lasów iglastych. Istnieje cała niezbędna infrastruktura miejska: kawiarnie i restauracje, supermarkety sieciowe i rynek rolny w środy, szpital państwowy i prywatne kliniki, apteki, przedszkola, szkoły, banki i wiele innych. Yildirim Deluxe składa się z trzech 9-piętrowych bloków nowoczesnej architektury położonych na zamkniętym terytorium o powierzchni 11703 metrów kwadratowych. m, z ogrodem i basenem. Łączna liczba mieszkań wynosi 216. Opcje planowania: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, a także dupleksy 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1. Mieszkania do wynajęcia: - Wszystkie mieszkania są wynajmowane w czystym wykończeniu; - Stalowe drzwi wejściowe, wysokiej jakości drzwi wewnętrzne; - Zestaw kuchenny z granitowymi blatami; - Wysokiej jakości hydraulika; - W pełni wyposażone łazienki z prysznicami; - Ściany są pomalowane farbą do prania; - Okna z podwójnymi szybami i profilem aluminiowym; - Płytki ceramiczne –. Złożona infrastruktura: - Dobrze utrzymane terytorium z ogrodem; - basen; - Concierge; - centrum fitness; - jacuzzi; - łaźnia turecka; - sauna; - Steam; - pokoje masażu; - sala kinowa; - tenis stołowy; - bilard; - Pokój gier; - grill; - boisko do koszykówki; - parking; - Ochrona 7/24; - System nadzoru wideo. Odległości: Odległość od morza: 200 m. Odległość do sklepów, kawiarni, restauracji i innej infrastruktury społecznej: 150 m. Odległość do centrum Alanyi: 24 km. Odległość od lotniska Gazipasha: 65 km. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!