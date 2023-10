Novyy investicionnyy proekt v centre populyarnogo rayona Mahmutlar

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w dzielnicy Mahmutlar - Alanya. W kompleksie mieszkalnym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 56 do 125 m2. Odległość do morza wynosi 750 metrów. Od razu zauważamy, że Mahmutlar jest najpopularniejszym obszarem. Według nowych danych populacja Mahmutlar rośnie najszybciej i wynosi ponad 53 tysiące osób, aw sezonie 3-4 razy więcej. Obszar ten jest tak zabudowany, jak to możliwe, najbardziej popularny wśród obcokrajowców i zawsze № 1 na rynku nieruchomości w Alanyi pod względem popytu na mieszkania. Wyjaśnienie tego jest proste: w Mahmutlar idealne połączenie ceny, jakości, a także dużą liczbę ofert dla dowolnego budżetu. Jednocześnie nie należy zapominać, że w nowych domach Mahmutlar doskonała infrastruktura, a także infrastruktura dzielnicy jako całości, jest na najwyższym poziomie. Infrastruktura Mahmutlar: oprócz ogromnej liczby restauracji, sklepów, supermarketów, dwa rynki rolne, w Mahmutlar, wkrótce duże centrum handlowe Mahmutlar AVM o powierzchni 20 000 m2 będzie działać na terenie sobotniego targu, centrum kultury na działce o powierzchni 10 tysięcy m2, Kompleks sportowy MahmutlarSpor i inny projekt, w tym boisko do koszykówki, kort tenisowy, szatnie i strefy społeczne, a także różne obiekty komercyjne w aktywnie zabudowanej części ulicy Ataturk.