Novyy kompleks v perspektivnoy lokacii - Gazipasha

Mahmutlar, Turcja

od €143,000

Sky Blue Plus to kompleks o doskonałej lokalizacji, wysokiej jakości budynku, nowoczesnym designie, a także profesjonalnym zarządzaniu. Świetna opcja na wakacje, pobyt stały, a także - inwestycja. Znajduje się na samym początku dzielnicy Mahmutlar, zaledwie 12 km od centrum Alanyi i 40 km od lotniska Gazipasa. Lokalizacja zadowoli wszystkich, z okien roztacza się piękny widok na góry, morze i plantacje bananów. Autobus między dzielnicami jest bardzo dobrze rozwinięty, możesz dojechać do dowolnego punktu Alanyi w ciągu kilku minut, w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe. Infrastruktura miasta: sklepy, apteki, place zabaw, kawiarnie i restauracje oraz wiele więcej w odległości spaceru od nowego domu. Dom jest 9 piętrowy zbudowany na najnowszych technologiach przy użyciu wysokiej jakości, nowoczesnych materiałów. 1 + 1 sypialnia z jedną sypialnią 2 + 1 sypialnia z dwiema sypialniami 5 + 1 z pięcioma sypialniami ( dupleks ) o powierzchni od 66 m2 do 175 m2, w domu 32 mieszkania i 4 dwupoziomowe. - Internet; - telewizja satelitarna; - domofon; - elektryczny podgrzewacz wody; - wbudowane meble kuchenne; - marmurowy blat kuchenny; - okna z podwójnymi szybami; - wysokiej jakości stalowe drzwi wejściowe; - lampy we wszystkich pokojach; - dekoracyjne oświetlenie sufitowe; - wbudowane szafy w łazience; - szklany prysznic; i wiele więcej. otwarty basen dla dzieci basen ze slidesun łóżka i parasole do opalania ogrodzony ogrodnik ogrodniczy.