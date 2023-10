Novyy proekt na 2 beregovoy linii - Mahmutlar

Mahmutlar, Turcja

od €122,889

54–70 m² 2

Poddaj się: 2023

Heaven Hills Residence to nowy kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami, położony na nowoczesnym przedmieściu Alanyi - Mahmutlar, 600 metrów od morza i plaży, w odległości spaceru od wszelkiej niezbędnej infrastruktury. Centrum Alanyi znajduje się 9 km od hotelu. Lotnisko Gazipasha znajduje się 32 km od hotelu. Mahmutlar to popularne przedmieście Alanyi, tutaj możesz pływać w ciepłym morzu, robić zakupy, spędzać czas w restauracjach i barach oraz spacerować wzdłuż długiej promenady krajobrazowej, na której zainstalowane są nowoczesne symulatory. Heaven Hills Residence to ultranowoczesny wyświetlacz LCD o powierzchni 10463 metrów kwadratowych. m, składa się z czterech bloków mieszkalnych i dobrze utrzymanego obszaru chronionego z wykwintnym krajobrazem i egzotycznym sadem. Kompleks obejmuje tylko 206 mieszkań. Złożona infrastruktura: - Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe, ogród; - architektura krajobrazu ogrodu; - Odkryty basen o powierzchni 400 metrów kwadratowych. m z dużą zjeżdżalnią; - bar przy basenie; - basen dla dzieci; - W pełni wyposażona siłownia; - Kryty basen; - wspólna sauna; - Hamam; - Steam; - Pokój do masażu; - Salon; - Pokój roboczy z dostępem do Internetu; - Pokój gier; - plac zabaw; - telewizja satelitarna; - Miejsce rekreacji z grillem; - Duży otwarty parking; - 24-godzinna ochrona i nadzór wideo. Lokalizacja: Supermarket-10 minut. Plaża -10 minut. Lotnisko - 30 minut. Dworzec autobusowy - 20 minut. Szpital 10 minut. Centrum miasta - 10 minut. Centrum handlowe - 10 minut.