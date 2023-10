Day One Residence

Kadikoey, Turcja

od €2,98M

Obiekt znajduje się w dzielnicy Kadykyu w azjatyckiej części Stambułu, przy najbardziej prestiżowej ulicy Bagdadu. Kompleks mieszkaniowy składa się z jednego budynku. Dzięki oryginalnemu stylowi stał się nową dominującą architektoniczną częścią tego obszaru. Kompleks mieszkaniowy znajduje się dwie minuty spacerem od promenady i parków. Panoramiczne okna apartamentów oferują doskonały widok na Morze Marmara. Ulubione sklepy, restauracje i rozrywka znajdują się zaledwie kilka minut od hotelu. Przystanek autobusu metra znajduje się w odległości spaceru od obiektu, co zapewnia doskonałą dostępność transportu. W pobliżu znajduje się wiele centrów handlowych i kulturalnych, szkół i innych instytucji edukacyjnych, istnieje kilka szpitali. Kompleks mieszkaniowy ma 12 pięter. Do zakupu dostępne są apartamenty o układzie od 2 + 1 do 4 + 1 o powierzchni od 105 do 405 metrów kwadratowych. Przed budynkiem znajduje się odkryty basen z wyposażoną drewnianą podszewką do relaksu i zamontowanych na nim leżaków. Dla relaksu nie musisz iść na plażę, możesz usiąść obok domu. Obszar wokół jest pochowany w zieleni. Trzypiętrowy parking zapewnia wystarczającą liczbę miejsc dla samochodów wszystkich mieszkańców. Na miejscu znajduje się również centrum odnowy biologicznej. Prestiżowa lokalizacja przy Bagdadzie, bliskość plaż i panoramiczne widoki na Morze Marmara sprawiają, że obiekt jest atrakcyjny pod względem inwestycji. A koncepcja rodzinna w połączeniu z wygodnymi układami zapewni szczególny komfort życia przez cały rok.