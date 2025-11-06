Mieszkanie w nowym budynku New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

📍 Alanya Kestel

💫 Vista

✨ Zaprojektowany z architekturą poziomą i dolną, Vista oferuje "Kraj" stylu życia w centrum miasta.

✨Projekt oferuje łatwe opcje płatności, z 20-miesięcznymi ratami.

🔱 Projekt obejmuje apartamenty odpowiednie dla tureckiego obywatelstwa

🛣️ 1 km do morza

🛣️ 7 km do centrum Alanya

🛣️ 3 km do Mahmutlar

🛣️ 37km do portu lotniczego Gazipaşa

✨ Prywatne apartamenty z bezpośrednim dostępem do basenu z balkonu, zjeżdżalnie wodne dla dorosłych i dzieci, baseny nieskończoności, wodospady, tereny spacerowe, boiska do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe, tenis stołowy i sprzęt do polo, specjalnie zaprojektowane place zabaw dla dzieci, pergole i grupy wypoczynkowe w dużych i ekologicznych ogrodach są jednym z uprzywilejowanych i tętniących życiem urządzeń zewnętrznych Vista...

✨ Na obszarach zamkniętych;

⚡️ Do wyposażenia wnętrz Vista należą również wspólne lobby, recepcja, parking kryty, podgrzewany kryty basen, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa i solna, pokoje do masażu i relaksu, centrum fitness, sala biznesowa, pokoje hobby dla dorosłych, plac zabaw dla dzieci, bilard i tenis stołowy.

✨ 2 + 1 - 1 + 1 Apartamenty;

⚡️ Architektura Vista została zaplanowana modulowo, z długoterminowych badań, które uwzględniają funkcjonalność obszarów użytkowania, biorąc pod uwagę swoje potrzeby i smaki w przestrzeni życiowej wybrać.

⚡️ Chociaż Antalya i Alanya nie są w strefach trzęsienia ziemi, Vista, które zostaną zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami trzęsienia ziemi mieszkaniowej i przy użyciu najwyższej jakości materiałów budowlanych, obiecuje Ci szczęśliwe i bezpieczne życie.

175,000 €~ 505,000 €