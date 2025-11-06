  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

Kestel, Turcja
od
$207,760
od
$66/m²
;
21
ID: 24634
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1008
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 16.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kestel

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Przeniesienie
English

📍 Alanya Kestel
💫 Vista
✨ Zaprojektowany z architekturą poziomą i dolną, Vista oferuje "Kraj" stylu życia w centrum miasta.

✨Projekt oferuje łatwe opcje płatności, z 20-miesięcznymi ratami.

🔱 Projekt obejmuje apartamenty odpowiednie dla tureckiego obywatelstwa
🛣️ 1 km do morza
🛣️ 7 km do centrum Alanya
🛣️ 3 km do Mahmutlar
🛣️ 37km do portu lotniczego Gazipaşa
✨ Prywatne apartamenty z bezpośrednim dostępem do basenu z balkonu, zjeżdżalnie wodne dla dorosłych i dzieci, baseny nieskończoności, wodospady, tereny spacerowe, boiska do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe, tenis stołowy i sprzęt do polo, specjalnie zaprojektowane place zabaw dla dzieci, pergole i grupy wypoczynkowe w dużych i ekologicznych ogrodach są jednym z uprzywilejowanych i tętniących życiem urządzeń zewnętrznych Vista...
✨ Na obszarach zamkniętych;
⚡️ Do wyposażenia wnętrz Vista należą również wspólne lobby, recepcja, parking kryty, podgrzewany kryty basen, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa i solna, pokoje do masażu i relaksu, centrum fitness, sala biznesowa, pokoje hobby dla dorosłych, plac zabaw dla dzieci, bilard i tenis stołowy.
✨ 2 + 1 - 1 + 1 Apartamenty;

⚡️ Architektura Vista została zaplanowana modulowo, z długoterminowych badań, które uwzględniają funkcjonalność obszarów użytkowania, biorąc pod uwagę swoje potrzeby i smaki w przestrzeni życiowej wybrać.
⚡️ Chociaż Antalya i Alanya nie są w strefach trzęsienia ziemi, Vista, które zostaną zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami trzęsienia ziemi mieszkaniowej i przy użyciu najwyższej jakości materiałów budowlanych, obiecuje Ci szczęśliwe i bezpieczne życie.
175,000 €~ 505,000 €

Lokalizacja na mapie

Kestel, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Mieszkanie w nowym budynku New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
od
$207,760
