O deweloperze

Phuket plus jako deweloper nieruchomości i konstrukcji, jak również sprzedaży hoteli, kurortu, kondominium i mieszkań w Phuket, który działa przez ponad 18 lat od 2006 r. (2549). Firma opracowała na przestrzeni lat kilka projektów głównie w dziedzinie Phuket i nadal stale opracowuje i planuje więcej projektów, w tym instytucji zdrowia i edukacji.

Istnieją spółki powiązane, takie jak Phuket Construction and Design Service Co., Ltd. (P CONS Co., Ltd.) oferuje pełną obsługę inżynieryjną, budowę, rozwój, Island Architect Co., Ltd. (Island Architect Co., Ltd.) nadzorując budowę różnych projektów i Property Asia Co., Ltd. (Property Asia Co., Ltd.) Dbaj o zarządzanie sprzedażą i obsługę mieszkań. Pod względem hoteli, kurortów i Spółka planuje rozszerzyć swoją działalność na wiele prowincji w całym kraju. który jest atrakcją turystyczną i ma potencjał do rozwoju nieruchomości dla inwestycji

Deweloper rozwinął szeroką gamę umiejętności, wiedzy fachowej i szerokiej bazy wiedzy, szczególnie w zakresie rozwoju krajowego, rezydencji i projektów komercyjnych.

Spełnianie różnorodnych potrzeb klientów na rynku poprzez dostarczanie produktów najlepszej jakości i w pełni zintegrowanych usług na rzecz życia i inwestycji. Nasze produkty pomagają wprowadzić przepływ pieniędzy zagranicznych inwestorów do kraju i pomóc promować turystykę w Tajlandii.

Element przez Anocha jest najnowszym projektem w Kamala, Phuket, we współpracy z Elementem przez Anocha Co., Ltd.