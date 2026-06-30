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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Zanzibar, Tanzania

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5 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/7
Apartament w nowym domu w pobliżu plaż Nungwi i Kendwa,Przyszłe kasyno, dom na dostawy 9.202…
$83,000
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Kusini, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Kusini, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/6
Kompleks Premium Wellness 80 metrów od oceanu:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Najlepsza lokaliz…
$83,000
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Zanzibar City, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Zanzibar City, Tanzania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Witamy w niebie na ziemi.Wyobraź sobie idealne miejsce na relaks i inwestycje, z dala od zgi…
$96,904
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/7
Kompleks Premium 100 m od oceanu na plażach TOP-3.lokalizacje Paje & Nungwi,✔ Najlepsza loka…
$83,000
VAT
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/7
Odkryj wspaniały apartament w nowym kompleksie premium "Oczy Zanzibar". Na etapie ukończenia…
$91,000
VAT
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Deweloper
MB HOMES
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Parametry nieruchomości w Zanzibar, Tanzania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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