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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Zanzibar, Tanzania

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4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/7
Apartament w nowym domu w pobliżu plaż Nungwi i Kendwa,Przyszłe kasyno, dom na dostawy 9.202…
$83,000
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Kusini, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Kusini, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/6
Kompleks Premium Wellness 80 metrów od oceanu:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Najlepsza lokaliz…
$83,000
VAT
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Kawalerka 2 pokoi w Bwejuu, Tanzania
Kawalerka 2 pokoi
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/6
Premium apartament 80m od oceanu PAJEInfrastruktura hotelu 5 * WELLNESS:recepcja, restauracj…
$83,000
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Value OneValue One
Kawalerka 1 pokój w Zanzibar City, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Zanzibar City, Tanzania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Witamy w niebie na ziemi.Wyobraź sobie idealne miejsce na relaks i inwestycje, z dala od zgi…
$96,904
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Parametry nieruchomości w Zanzibar, Tanzania

z garażem
z Ogród
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z Basen
Tanie
Luksusowe
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