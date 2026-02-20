Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki na sprzedaż w Zanzibar Północny, Tanzania

1 obiekt total found
Kawalerka w Nungwi, Tanzania
Kawalerka
Nungwi, Tanzania
Powierzchnia 48 m²
Pierwsza rata wynosi 31200 dolarów - 40% kosztów 78.000 dolarów, reszta w ratach do 30.04.20…
$31,200
ИП Риелтор без границ kz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Parametry nieruchomości w Zanzibar Północny, Tanzania

