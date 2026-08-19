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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zanzibar, Tanzania

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Zanzibar Południowy
4
Paje
3
5 obiektów total found
Hotel 122 m² w Paje, Tanzania
Hotel 122 m²
Paje, Tanzania
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 8
Przedmowa w pierwszej linii premii za ocean.Od studia 40 m2 do królewskiego apartamentu 800 …
$220,000
VAT
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Nieruchomości inwestycyjne 42 m² w Paje, Tanzania
Nieruchomości inwestycyjne 42 m²
Paje, Tanzania
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 8
Przedmowa w pierwszej linii premii za ocean.Od studia 40 m2 do królewskiego apartamentu 800 …
$90,000
VAT
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Resort Secluded Gardens w Zanzibar, Tanzania
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Tanzania
Zanzibar, Tanzania Butikowy, elegancki, uroczy, prywatny hotel położony jest na terenie o po…
$6,82M
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Nieruchomości komercyjne 41 m² w Bwejuu, Tanzania
Nieruchomości komercyjne 41 m²
Bwejuu, Tanzania
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 8
Przedstawienie w pierwszej linii premii za oceanOd 40m2 studio do 800m2 apartament królewski…
$90,000
VAT
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Hotel 222 m² w Paje, Tanzania
Hotel 222 m²
Paje, Tanzania
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 8
Przedmowa w pierwszej linii premii za ocean.Od studia 40 m2 do królewskiego apartamentu 800 …
$550,000
VAT
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Typy nieruchomości w Zanzibar.

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