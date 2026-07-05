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Kawalerki z tarasem na sprzedaż w Zanzibar Północny, Tanzania

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Nungwi
6
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Kendwa, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Kendwa, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/7
Kompleks Premium 100 m od oceanu w lokalizacji TOP-1 Nungwi & Paje Island.✔ Najlepsza lokali…
$83,000
VAT
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Parametry nieruchomości w Zanzibar Północny, Tanzania

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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