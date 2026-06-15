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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Zanzibar Północny, Tanzania

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Nungwi
6
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/7
Apartament w nowym domu w pobliżu plaż Nungwi i Kendwa,przyszłe kasyno, dom na dostawy 08.20…
$83,000
VAT
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Parametry nieruchomości w Zanzibar Północny, Tanzania

z garażem
z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
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