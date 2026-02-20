  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Nungwi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Nungwi, Tanzania

Zanzibar
4
Zanzibar Południowy
3
Kusini
3
Paje
2
Zespół mieszkaniowy The Eyes of Zanzibar Nungwi
Nungwi, Tanzania
od
$84,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Zanzibar aktywnie się rozwija, a jednym z najjaśniejszych punktów wzrostu są dziś obszary Nungwi (na północny zachód od wyspy), perła Zanzibar z nietkniętych plaż i całoroczny odpoczynek.Turkusowa woda, biały piasek jest idealnym miejscem na relaks i nurkowanie. plaża jest 10 minut spacerem …
Deweloper
MBHomes
