  2. Tanzania
  3. Kusini
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kusini, Tanzania

Paje
1
Zespół mieszkaniowy AurAra Paje
Bwejuu, Tanzania
od
$78,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 11
Zanzibar aktywnie się rozwija, a jednym z najjaśniejszych punktów wzrostu jest dziś obszar Paget (South- East wyspy), perła Zanzibar z nietkniętych plaż i całoroczny odpoczynek.Turkusowa woda, biały piasek jest idealnym miejscem do wypoczynku, latawca i nurkowania.Plaża jest 2 minuty spacere…
Deweloper
MBHomes
Deweloper
MBHomes
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzania
od
$78,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 53 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🌴 ekskluzywny apartament w Zanzibar - 100 metrów do oceanu🗝️ Unikalny apartament nowoczesnego kompleksu mieszkalnego. 🌊 Tylko 100 metrów do oceanu - 2 minuty spacerem do śnieżnobiałej plaży. 🏊 Bezpośredni dostęp do basenu i terenów zielonych.📍 Opis terenu:Lokalizacja: Zanzibar, obszar wypocz…
Agencja
Риэлтор без границ
