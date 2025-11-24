  1. Realting.com
Wioska domków Empathia Village Sejselskie ostrova

Baie Lazare, Seszele
$750,000
ID: 32903
ID: 32903
Data aktualizacji: 24.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Seszele
  • Wioska
    Baie Lazare

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Nasz domek wieś znajduje się na szczycie wzgórza, który oferuje panoramiczny widok na ocean i dżunglę. W sumie wieś ma 31 willi o powierzchni 320-450 m2, które znajdują się na działkach od 6 do 20 akrów. Wszystkie wille są oferowane z wykończeniem projektanta i zainstalowaną kuchnią.

We wsi Empathia Village powstaje cała infrastruktura niezbędna do komfortowego życia: sklep, restauracja, centrum fitness.

Kupując, otrzymasz prawo własności (freehold) domu i ziemi, jak również pozwolenie na pobyt na Seszelach. Dla zapłaty oferujemy raty. Termin zakończenia projektu to 2027 r.

Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Dom
Powierzchnia, m² 310.0 – 450.0
Cena za m², USD 2,419 – 4,667
Cena mieszkania, USD 750,000 – 2,10M

Lokalizacja na mapie

Baie Lazare, Seszele

Wioska domków Empathia Village Sejselskie ostrova
Baie Lazare, Seszele
$750,000
