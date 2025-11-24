Wioska domków Empathia Village Sejselskie ostrova

Nasz domek wieś znajduje się na szczycie wzgórza, który oferuje panoramiczny widok na ocean i dżunglę. W sumie wieś ma 31 willi o powierzchni 320-450 m2, które znajdują się na działkach od 6 do 20 akrów. Wszystkie wille są oferowane z wykończeniem projektanta i zainstalowaną kuchnią.

We wsi Empathia Village powstaje cała infrastruktura niezbędna do komfortowego życia: sklep, restauracja, centrum fitness.

Kupując, otrzymasz prawo własności (freehold) domu i ziemi, jak również pozwolenie na pobyt na Seszelach. Dla zapłaty oferujemy raty. Termin zakończenia projektu to 2027 r.